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РИА Новости

Китайскую делегацию на ВЭФ возглавит вице-премьер Госсовета Ху Чуньхуа

10:35 29.08.2019 (обновлено: 10:39 29.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБаннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке
Баннер с символикой Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 29 авг – РИА Новости. Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа возглавит китайскую делегацию на Пятом Восточном экономическом форуме, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"По приглашению российской стороны вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа примет участие в Пятом Восточном экономическом форуме в городе Владивосток с 4 по 6 сентября", - сообщил дипломат.
Он также добавил, что вице-премьер Ху Чуньхуа вместе с вице-премьером - полпредом президента РФ на Дальнем Востоке Юрием Трутневым проведут заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока КНР.
Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером V Восточного экономического форума.
Выставочные стенды на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
20 августа, 13:44РИА Новости
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Восточный экономический форум-2019КитайВ мире
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