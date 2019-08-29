Китайскую делегацию на ВЭФ возглавит вице-премьер Госсовета Ху Чуньхуа

ПЕКИН, 29 авг – РИА Новости. Вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа возглавит китайскую делегацию на Пятом Восточном экономическом форуме, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"По приглашению российской стороны вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа примет участие в Пятом Восточном экономическом форуме в городе Владивосток с 4 по 6 сентября", - сообщил дипломат.
Он также добавил, что вице-премьер Ху Чуньхуа вместе с вице-премьером - полпредом президента РФ на Дальнем Востоке Юрием Трутневым проведут заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока КНР.
Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером V Восточного экономического форума.
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