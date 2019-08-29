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РИА Новости

В украинском городе Дрогобыч после обрушения дома задержали двух человек

10:34 29.08.2019
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© REUTERS / State Emergency Service of UkraineВзрыв в жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины
Взрыв в жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины
© REUTERS / State Emergency Service of Ukraine
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Двое работников коммунального предприятия задержаны в Дрогобыче после обвала дома в среду, сообщила в четверг пресс-служба Нацполиции Львовской области.
В среду в Дрогобыче в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв, в результате чего часть здания обрушилась. Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома, среди них - один ребенок.
Автомобиль скорой помощи у жилого дома в Киеве, где при трагических обстоятельствах погиб депутат Верховной рады от фракции Народный фронт Дмитрий Тымчук.
Вчера, 08:43РИА Новости
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
"В порядке статьи 208 уголовного процессуального кодекса Украины 28 августа полицейские задержали двух работников коммунального предприятия, 57-летнего местного жителя и 60-летнюю жительницу города Дрогобыч", - сообщила пресс-служба.
По факту обрушения части жилого дома в городе Дрогобыч возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства", "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Служебная халатность" уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное по статьям - от пяти до двенадцати лет лишения свободы.
Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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