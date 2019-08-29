В украинском городе Дрогобыч после обрушения дома задержали двух человек

Взрыв в жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Двое работников коммунального предприятия задержаны в Дрогобыче после обвала дома в среду, сообщила в четверг пресс-служба Нацполиции Львовской области.

В среду в Дрогобыче в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв, в результате чего часть здания обрушилась. Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома, среди них - один ребенок.

"В порядке статьи 208 уголовного процессуального кодекса Украины 28 августа полицейские задержали двух работников коммунального предприятия, 57-летнего местного жителя и 60-летнюю жительницу города Дрогобыч", - сообщила пресс-служба.

По факту обрушения части жилого дома в городе Дрогобыч возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства", "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Служебная халатность" уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное по статьям - от пяти до двенадцати лет лишения свободы.