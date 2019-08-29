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РИА Новости

Силовики 13 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

10:31 29.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские силовики 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о шести нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) составило 13 раз", - сказал представитель ведомства.
По его словам, по территории  ДНР выпущено 53 снаряда и мины. В зоне обстрела оказались районы семи населенных пунктов, повреждения получили три дома и два объекта инфраструктуры.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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