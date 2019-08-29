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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавших после драки в кузбасском селе

10:30 29.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КЕМЕРОВО, 29 авг – РИА Новости. Двое пострадавших от ножевых ранений в драке в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района находятся в удовлетворительном состоянии, они самостоятельно передвигаются и ходят на прогулки, сообщили РИА Новости в службе медицины катастроф по Кемеровской области со ссылкой на врачей лечебного учреждения.
Ранее сообщалось о конфликтной ситуации с цыганами и драке в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района, что завершилось госпитализацией двух ее участников с ножевыми ранениями.
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28 августа, 09:07РИА Новости
Цыгане, из-за которых возник конфликт в кузбасском селе, живут в своем доме
Один пострадавший находился в реанимации в тяжелом состоянии, второй – в хирургическом отделении, его состояние врачи оценивали как средней степени тяжести.
"Ребята уже передвигаются по больнице, ходят на прогулки. Состояние обоих врачи оценивают как удовлетворительное", – пояснили РИА Новости в пресс-службе.
Ранее ГУ МВД по Кемеровской области информировало, что подозреваемый в причинении телесных повреждений двум мужчинам задержан. В отношении него была избрана мера пресечения в виде взятия под стражу на два месяца.
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