Врачи рассказали о состоянии пострадавших после драки в кузбасском селе

КЕМЕРОВО, 29 авг – РИА Новости. Двое пострадавших от ножевых ранений в драке в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района находятся в удовлетворительном состоянии, они самостоятельно передвигаются и ходят на прогулки, сообщили РИА Новости в службе медицины катастроф по Кемеровской области со ссылкой на врачей лечебного учреждения.

Ранее сообщалось о конфликтной ситуации с цыганами и драке в селе Подгорное Ленинск-Кузнецкого района, что завершилось госпитализацией двух ее участников с ножевыми ранениями.

Один пострадавший находился в реанимации в тяжелом состоянии, второй – в хирургическом отделении, его состояние врачи оценивали как средней степени тяжести.

"Ребята уже передвигаются по больнице, ходят на прогулки. Состояние обоих врачи оценивают как удовлетворительное", – пояснили РИА Новости в пресс-службе.