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РИА Новости

В Приангарье получили компенсации более 120 пострадавших от подтопления

10:29 29.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл Шипицын / Перейти в фотобанкСитуация в Иркутской области
Ситуация в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицын
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Ситуация в Иркутской области. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 авг - РИА Новости. Более 120 человек, которым нанесен вред здоровью в результате паводков в Иркутской области, получили единовременные выплаты в размере от 200 до 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора.
"Единовременное пособие получили и жители, получившие в результате ЧС вред здоровью. 98 человек получили пособие за легкий вред здоровью (по 200 тыс. рублей), 21 человек – за вред средней тяжести (по 400 тыс. рублей), шесть человек - тяжкий вред (по 400 тыс. рублей)", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получили 45 788 жителей. За частично утраченное имущество по 50 тысяч рублей на человека получили 5 940 человек, за полностью утраченное по 100 тысяч рублей - 16 756 человек. Единовременное пособие в размере 1 миллиону рублей выплачено 18 семьям погибших.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
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