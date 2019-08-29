В Приангарье получили компенсации более 120 пострадавших от подтопления

КРАСНОЯРСК, 29 авг - РИА Новости. Более 120 человек, которым нанесен вред здоровью в результате паводков в Иркутской области, получили единовременные выплаты в размере от 200 до 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба губернатора.

"Единовременное пособие получили и жители, получившие в результате ЧС вред здоровью. 98 человек получили пособие за легкий вред здоровью (по 200 тыс. рублей), 21 человек – за вред средней тяжести (по 400 тыс. рублей), шесть человек - тяжкий вред (по 400 тыс. рублей)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получили 45 788 жителей. За частично утраченное имущество по 50 тысяч рублей на человека получили 5 940 человек, за полностью утраченное по 100 тысяч рублей - 16 756 человек. Единовременное пособие в размере 1 миллиону рублей выплачено 18 семьям погибших.