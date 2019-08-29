В Калининграде Верхнее озеро очистили от умерших из-за отравления уток

КАЛИНИНГРАД, 29 авг - РИА Новости. Сотрудники управления по делам ГО и ЧС Калининграда очистили акваторию Верхнего озера в центре города от тушек уток, умерших из-за ядовитых водорослей, сообщает администрация Калининграда на своей странице в соцсети Facebook.

Большое число мертвых птиц в Верхнем озере заметили отдыхающие. В администрации пояснили, что подобное происходит в городе не впервые в период цветения ядовитых для уток сине-зелёных водорослей (цианобактерий) и малого количества осадков. Отмечается, что утки поедают брошенный в озеро хлеб вместе с цианобактериями, которые бурно развиваются в воде из-за жары. Остатки еды опускаются на дно и усиливают процесс гниения.

"Это, конечно, не входит в должностные обязанности сотрудников нашего управления по делам ГО и ЧС", но в мэрии мы сегодня не стали ждать пока "бюрократические механизмы заведутся" и приняли решение очистить акваторию Верхнего озера от мёртвых уток. По Водному кодексу РФ все водоёмы в городе являются федеральной собственностью, а не муниципальной. Собрали 32 тушки и вытащили одну браконьерскую сеть", - говорится в сообщении.

Власти Калининграда отметили, что на Верхнем озере отдыхают тысячи горожан, тушки мертвых уток не придают городу привлекательности.