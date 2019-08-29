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РИА Новости

В Калининграде Верхнее озеро очистили от умерших из-за отравления уток

10:27 29.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВерхнее озеро в Калининграде
Верхнее озеро в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 29 авг - РИА Новости. Сотрудники управления по делам ГО и ЧС Калининграда очистили акваторию Верхнего озера в центре города от тушек уток, умерших из-за ядовитых водорослей, сообщает администрация Калининграда на своей странице в соцсети Facebook.
Большое число мертвых птиц в Верхнем озере заметили отдыхающие. В администрации пояснили, что подобное происходит в городе не впервые в период цветения ядовитых для уток сине-зелёных водорослей (цианобактерий) и малого количества осадков. Отмечается, что утки поедают брошенный в озеро хлеб вместе с цианобактериями, которые бурно развиваются в воде из-за жары. Остатки еды опускаются на дно и усиливают процесс гниения.
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"Это, конечно, не входит в должностные обязанности сотрудников нашего управления по делам ГО и ЧС", но в мэрии мы сегодня не стали ждать пока "бюрократические механизмы заведутся" и приняли решение очистить акваторию Верхнего озера от мёртвых уток. По Водному кодексу РФ все водоёмы в городе являются федеральной собственностью, а не муниципальной. Собрали 32 тушки и вытащили одну браконьерскую сеть", - говорится в сообщении.
Власти Калининграда отметили, что на Верхнем озере отдыхают тысячи горожан, тушки мертвых уток не придают городу привлекательности.
"Пользуясь случаем, еще раз обращаемся к калининградцам: не кормите птиц! Сейчас они вполне самостоятельно способны добыть себе пропитание", - информирует городская администрация.
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