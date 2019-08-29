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РИА Новости

В Свердловской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП

10:23 29.08.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Свердловской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
По данным ведомства, ДТП произошло вечером в среду на 77-м километре трассы Серов - Сосьва - Гари. По предварительным данным, 26-летняя женщина, находящаяся за рулем ВАЗ-21740, которая не имела прав управления автомобилем, при движении из Серова в сторону Гари не учла погодные условия, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Ford Focus под управлением 34-летней женщины.
Инспектор дорожно-патрульной службы
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"В автомобиле ВАЗ-21740, помимо водителя, находилось два пассажира. 33-летний пассажир, находившийся на переднем пассажирском сидении, от полученных травм скончался в больнице города Серова. Его 58-летняя мать, сидевшая за водителем, находится в городской больнице в реанимации. У водителя-женщины "семерки" диагностировали компрессионный перелом шестого позвонка, также госпитализирована", - говорится в сообщении.
В иномарке, по информации ГИБДД, кроме водителя, находились четыре пассажира, из них трое детей. 10-летняя девочка, сидевшая справа за пассажирским сидением, с открытой черепно-мозговой травмой, в тяжелом состоянии, без сознания доставлена в реанимационное отделение детской городской больницы Серова. Девятилетний мальчик также находится в городской больнице в детской хирургии. Незначительные травмы получил 11-летний мальчик, он доставлен в травмпункт города Серова с ушибами лица.
Еще одна пассажирка Ford Focus, сидевшая на переднем пассажирском сидении, получила перелом пальца правой руки со смещением. Сама водитель иномарки в ДТП не пострадала, освидетельствование показало, что она трезва.
Движение после ДТП частично было ограничено, в настоящее время оно восстановлено. По факту аварии ведется следствие, добавили в УГИБДД.
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ГИБДД МВД РФСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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