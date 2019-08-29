В Киеве открылось первое заседание Верховной рады нового созыва

Согласно закону "О регламенте Верховной рады", присягу зачитывает старший по возрасту депутат. В парламенте девятого созыва таким будет 78-летний представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юлий Иоффе.

Согласно данным ЦИК, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" получит 254 мандата в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.