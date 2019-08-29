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РИА Новости

В Киеве открылось первое заседание Верховной рады нового созыва

10:11 29.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Первое торжественное заседание Верховной рады Украины, на котором новоизбранные депутаты принесут присягу, открылось в четверг, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание открыл спикер парламента прошлого созыва Андрей Парубий.
Согласно закону "О регламенте Верховной рады", присягу зачитывает старший по возрасту депутат. В парламенте девятого созыва таким будет 78-летний представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юлий Иоффе.
Согласно данным ЦИК, партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" получит 254 мандата в новой Раде, что позволит им создать однопартийное большинство. Впервые в истории Украины одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений, не привлекая при этом другие парламентские силы. Таким образом, партия Зеленского самостоятельно сможет формировать правительство.
Андрей Парубий
27 августа, 16:09РИА Новости
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Андрей ПарубийЦИК УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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