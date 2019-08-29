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РИА Новости

СК заочно обвинил командира ВСУ по делу об обстрелах в Донбассе

10:06 29.08.2019 (обновлено: 10:30 29.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские следователи заочно обвинили командира 24 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Валерия Гудзя по делу об обстрелах украинскими военными нескольких гражданских объектов Донбасса, сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, в июне-июле 2019 года Гудзь вместе с другими военными 24 отдельной механизированной бригады ВСУ, находясь на территории ДНР, выполняя заведомо преступные приказы должностных лиц Минобороны и Нацгвардии Украины, обстреливал из тяжелых видов оружия гражданские объекты Донбасса. В результате не менее четырех мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.
"Следователями собрана достаточная доказательственная база, которая позволила вынести постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении командира 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Валерия Гудзя", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на данный момент устанавливаются должностные лица командующего состава ВСУ, причастные к совершению преступлений в отношении мирных жителей юго-востока Украины.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
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