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РИА Новости

СК проверяет сообщение об избиении подростка сотрудницами лагеря под Пензой

10:03 29.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ПЕНЗА, 29 авг - РИА Новости. Следствие в Пензенской области проводит проверку сообщения об избиении подростка в детском лагере сотрудницами этого учреждения, сообщило областное СУСК.
Ранее в паблике "Пенза Новости" в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение, что в детском оздоровительном лагере на ребенка в спальне "напали" сотрудницы. На приложенном видео запечатлено, что две взрослых женщины в спальне, предположительно, детского лагеря заставляют мальчика перелечь на свою кровать, при этом применяют к нему силу, волокут за ноги, затем одна из них ударила ребенка по лицу ладонью. Ребенок и взрослые на видео используют оскорбительную лексику в адрес друг друга.
"По информации, размещенной в социальной сети, о конфликте между подростком и двумя взрослыми женщинами в детском оздоровительном лагере, расположенном в Городищенском районе Пензенской области…, организовано проведение доследственной проверки по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
Следователи в рамках проверки детально установят все обстоятельства избиения подростка, а также дадут правовую оценку действиям сотрудников детского оздоровительного лагеря по исполнению обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.
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Следственный комитет РФПензаПензенская областьРоссияПроисшествия
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