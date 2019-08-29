СК проверяет сообщение об избиении подростка сотрудницами лагеря под Пензой

ПЕНЗА, 29 авг - РИА Новости. Следствие в Пензенской области проводит проверку сообщения об избиении подростка в детском лагере сотрудницами этого учреждения, сообщило областное СУСК.

Ранее в паблике " Пенза Новости " в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение, что в детском оздоровительном лагере на ребенка в спальне "напали" сотрудницы. На приложенном видео запечатлено, что две взрослых женщины в спальне, предположительно, детского лагеря заставляют мальчика перелечь на свою кровать, при этом применяют к нему силу, волокут за ноги, затем одна из них ударила ребенка по лицу ладонью. Ребенок и взрослые на видео используют оскорбительную лексику в адрес друг друга.

"По информации, размещенной в социальной сети, о конфликте между подростком и двумя взрослыми женщинами в детском оздоровительном лагере, расположенном в Городищенском районе Пензенской области…, организовано проведение доследственной проверки по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.