Затопленные в Приангарье территории планируют восстановить к 2024 году

КРАСНОЯРСК, 29 авг - РИА Новости. Восстановление затопленных паводком территорий в Приангарье займет четыре года и, согласно разработанной программе, должно быть завершено до 2024 года, сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

"Программа разработана по поручению вице-премьера РФ (Дмитрия Медведева), главы правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области Виталия Мутко на срок с 2019 по 2023 год с общей потребностью финансирования 35,1 миллиарда рублей. В том числе 29,6 миллиарда рублей предполагается направить из федерального бюджета, 5,5 миллиарда - из бюджета Иркутской области", - говорится в сообщении.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.