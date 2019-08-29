Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T10:02Z
https://ria.ru/20190829/1558018165.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155712/50/1557125095_0:35:1234:729_1036x0_80_0_0_85cee55c0fd5f26c7141cf256b00f4ba.jpg
РИА Новости

Затопленные в Приангарье территории планируют восстановить к 2024 году

10:02 29.08.2019
123
© РИА Новости / Светлана ЗадераЗатопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
КРАСНОЯРСК, 29 авг - РИА Новости. Восстановление затопленных паводком территорий в Приангарье займет четыре года и, согласно разработанной программе, должно быть завершено до 2024 года, сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.
"Программа разработана по поручению вице-премьера РФ (Дмитрия Медведева), главы правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области Виталия Мутко на срок с 2019 по 2023 год с общей потребностью финансирования 35,1 миллиарда рублей. В том числе 29,6 миллиарда рублей предполагается направить из федерального бюджета, 5,5 миллиарда - из бюджета Иркутской области", - говорится в сообщении.
Размытие дорог в Магаданской области в результате паводков
6 августа, 12:26РИА Новости
Паводок на Колыме побил столетний рекорд
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
000100
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиИркутская областьОбщество
Рекомендуем
Нурсултан Назарбаев
Против распространения ядерного оружия нужны жесткие меры, уверен Назарбаев
РИА
Новости
Ситуация в Иркутской области
В Приангарье получили компенсации более 120 пострадавших от подтопления
Вице-президент Samsung Electronics Ли Чжэ Ён
Суд в Южной Корее направил на пересмотр дело о коррупции главы Samsung
Вид на Гданьский мост через реку Висла в Варшаве
Польская армия поможет ликвидировать последствия загрязнения Вислы
Лента
новостей
Морской пехотинец США наблюдает за иранским кораблем c американского военного корабля USS John P. Murtha во время транзита через Ормузский пролив
Министры ЕС обсудят безопасность судоходства в Ормузском проливе
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
В Якутии за сутки потушили семь лесных пожаров
Испытания баллистической ракеты Газнави, Пакистан
Пакистан испытал баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверяет сообщение об избиении подростка сотрудницами лагеря под Пензой
Олег Сенцов
Защите неизвестно об этапировании Сенцова из колонии
Турист с макаками в Таиланде
Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
Руки в наручниках
Адвокат заявил о переносе даты обмена задержанными между Россией и Украиной
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Падение доходности гособлигаций США в августе побило рекорд 2011 года
Первый блок Южно-Украинской АЭС
Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили для ремонта
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро пообещал хорошие новости о диалоге с оппозицией
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В Киеве открылось первое заседание Верховной рады нового созыва
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа
08:56В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
Лента новостейМолния