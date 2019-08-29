Круглый стол о ситуации в Британии в связи с брекзитом

Участники:
- руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена АНАНЬЕВА;
- руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила БАБЫНИНА;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН.
28 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство обратилось к королеве с просьбой приостановить работу парламента до 14 октября. Это фактически означает, что у членов парламента почти не останется времени на принятие каких-либо законов, которые помешали бы премьеру 31 октября вывести страну из ЕС без соглашения, хотя сам Борис Джонсон это отрицает.
Какими могут быть последствия приостановки работы парламента? Чем закончится брекзит? Почему президент США Трамп активно лоббирует выход Британии из Евросоюза, обещая заключить с Лондоном выгодное торговое соглашение сразу после прекращения членства в ЕС?
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- руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена АНАНЬЕВА;
- руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила БАБЫНИНА;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН.
28 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство обратилось к королеве с просьбой приостановить работу парламента до 14 октября. Это фактически означает, что у членов парламента почти не останется времени на принятие каких-либо законов, которые помешали бы премьеру 31 октября вывести страну из ЕС без соглашения, хотя сам Борис Джонсон это отрицает.
Какими могут быть последствия приостановки работы парламента? Чем закончится брекзит? Почему президент США Трамп активно лоббирует выход Британии из Евросоюза, обещая заключить с Лондоном выгодное торговое соглашение сразу после прекращения членства в ЕС?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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