Круглый стол о ситуации в Британии в связи с брекзитом

14

30 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Новый поворот в деле "брекзит": зачем британский премьер приостанавливает работу парламента?".