Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T13:59Z
https://ria.ru/20190829/1558018105.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Круглый стол о ситуации в Британии в связи с брекзитом

10:01 29.08.2019 (обновлено: 13:59 29.08.2019)
14
30 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Новый поворот в деле "брекзит": зачем британский премьер приостанавливает работу парламента?".
Участники:
- руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена АНАНЬЕВА;
- руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила БАБЫНИНА;
- доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай ТОПОРНИН.

28 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство обратилось к королеве с просьбой приостановить работу парламента до 14 октября. Это фактически означает, что у членов парламента почти не останется времени на принятие каких-либо законов, которые помешали бы премьеру 31 октября вывести страну из ЕС без соглашения, хотя сам Борис Джонсон это отрицает.
Какими могут быть последствия приостановки работы парламента? Чем закончится брекзит? Почему президент США Трамп активно лоббирует выход Британии из Евросоюза, обещая заключить с Лондоном выгодное торговое соглашение сразу после прекращения членства в ЕС?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против четырех человек за посредничество ХАМАС
РИА
Новости
Морской пехотинец США наблюдает за иранским кораблем c американского военного корабля USS John P. Murtha во время транзита через Ормузский пролив
Министры ЕС обсудят безопасность судоходства в Ормузском проливе
Акция противников Brexit в центре Лондона
В Британии может появиться временное правительство
Мужчина с ноутбуком
Венедиктов рассказал о четвертом тесте электронного голосования
Лента
новостей
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Делегация аппарата конгресса США прибыла на экскурсию в Совет Федерации
Пешеходы в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
Лидер лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин
Корбин обратился к Елизавете II с критикой приостановки работы парламента
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Корбин заявил, что Джонсон — премьер, который нужен не Британии, а Трампу
Александр Яковенко
Бывший посол России в Британии Яковенко возглавит Дипакадемию МИД
Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в окружном административном суде города Киева. 11 февраля 2019
Супрун и два ее заместителя написали заявления об отставке
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
В Госдуме оценили призывы Джонсона и Эрдогана к России и Сирии
Докторская колбаса
Диетолог рассказала об опасности колбасы для детей
Водитель автомобиля
Эксперт призвал ужесточить наказание за необоснованные штрафы автолюбителям
Табличка возле Дворца Европы в Страсбурге
В Совете Европы отреагировали на решение России выплатить долг по взносам
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Полянский ответил критикам России и Сирии в Совбезе ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01Глава Минобороны Польши прокомментировал отмену визита Трампа
08:56В Словакии раскритиковали намерение Сербии подписать соглашение с ЕАЭС
08:52СК начал проверку после вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
08:50Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными
08:43В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
08:36Самолет Flydubai вернулся в аэропорт Ташкента из-за поломки
08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19В СБУ рассказали о процессе по обмену заключенными между Россией и Украиной
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
Лента новостейМолния