Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили для ремонта

КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен в четверг от сети для проведения планового ремонта, сообщила пресс-служба АЭС.

"Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС 29 августа в 02.10 (время совпадает с мск - ред.) отключен от энергосистемы Украины для проведения среднего планово-предупредительного ремонта продолжительностью 52 суток", - сообщается на сайте.

В пресс-службе отметили, что второй энергоблок АЭС работает без замечаний в заданном режиме. На третьем с 16 мая продолжается капитальный планово-превентивный ремонт.

К выполнению на энергоблоке запланирован ряд капитальных, средних и текущих ремонтов, эксплуатационный контроль металла и техническое освидетельствование оборудования. В перечне реконструктивных работ - адаптация перегрузочной машины в процессе внедрения технологии обращения с отработанным ядерным топливом и другие плановые мероприятия.