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РИА Новости
Ядерные технологии

Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключили для ремонта

10:01 29.08.2019 (обновлено: 10:06 29.08.2019)
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© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкПервый блок Южно-Украинской АЭС
Первый блок Южно-Украинской АЭС
© РИА Новости / А. Соломонов
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Первый блок Южно-Украинской АЭС. Архивное фото
КИЕВ, 29 авг - РИА Новости. Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен в четверг от сети для проведения планового ремонта, сообщила пресс-служба АЭС.
"Первый энергоблок Южно-Украинской АЭС 29 августа в 02.10 (время совпадает с мск - ред.) отключен от энергосистемы Украины для проведения среднего планово-предупредительного ремонта продолжительностью 52 суток", - сообщается на сайте.
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В пресс-службе отметили, что второй энергоблок АЭС работает без замечаний в заданном режиме. На третьем с 16 мая продолжается капитальный планово-превентивный ремонт.
К выполнению на энергоблоке запланирован ряд капитальных, средних и текущих ремонтов, эксплуатационный контроль металла и техническое освидетельствование оборудования. В перечне реконструктивных работ - адаптация перегрузочной машины в процессе внедрения технологии обращения с отработанным ядерным топливом и другие плановые мероприятия.
Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений, которые были замерены до пуска атомной станции. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.
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