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РИА Новости

В Якутии за сутки потушили семь лесных пожаров

09:58 29.08.2019
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© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
© ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 29 авг – РИА Новости. Якутия за сутки ликвидировала семь лесных пожаров, площадь горения сократилась на 6,5 тысячи гектаров, сообщает министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства региона.
"По оперативным данным на 29 августа, за прошедшие сутки в республике ликвидировано семь пожаров в зоне контроля. На сегодняшний день в республике ведутся работы по тушению пяти лесных пожаров, из них действующих – три (в Абыйском, Верхоянском и Эвено-Бытантайском улусах). Локализовано два пожара в Среднеколымском и Нерюнгринском районах. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне обслуживания составляет 451 гектара", - рассказали в министерстве.
На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда Якутии под наблюдением находятся 84 зарегистрированные термоточки. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 145 989 гектаров.
Режим ЧС регионального характера, объявленный из-за лесных пожаров, был отменен 22 августа.
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