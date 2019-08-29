В Якутии за сутки потушили семь лесных пожаров

"По оперативным данным на 29 августа, за прошедшие сутки в республике ликвидировано семь пожаров в зоне контроля. На сегодняшний день в республике ведутся работы по тушению пяти лесных пожаров, из них действующих – три (в Абыйском, Верхоянском и Эвено-Бытантайском улусах). Локализовано два пожара в Среднеколымском и Нерюнгринском районах. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне обслуживания составляет 451 гектара", - рассказали в министерстве.