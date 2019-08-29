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РИА Новости

В ДНР заявили, что включение США в "нормандский формат" не имеет смысла

09:39 29.08.2019
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© РИА Новости / Сергей АверинГосударственный флаг Российский Федерации на центральной площади Ленина в Донецке
Государственный флаг Российский Федерации на центральной площади Ленина в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Государственный флаг Российский Федерации на центральной площади Ленина в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Включение США в "нормандский формат" по урегулированию конфликта в Донбассе не имеет смысла и может лишь усложнить ход переговоров, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что Киев был бы рад присоединению США к "нормандскому формату".
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"Изменение состава спустя пять лет не имеет смысла, поскольку не решит коренных проблем, стоящих на пути мирного разрешения конфликта. В лучшем случае, это еще больше усложнит ход переговоров, отвлекая внимание участников от ключевых вопросов повестки дня, а в худшем – парализует весь процесс политического урегулирования", - заявила РИА Новости Никонорова.
По ее словам, попытки изменить формат переговоров и привлечь новых участников "демонстрируют непонимание Киевом его сути". Она напомнила, что США не были гарантом Минских соглашений и не включились в переговорный процесс с самого начала.
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"США имеют огромное влияние на киевский режим, и будь они всерьез заинтересованы поспособствовать скорейшему завершению конфликта, они бы сделали это и без участия в заседаниях нормандского формата. Вместо того, чтобы наполнять медиапространство провокационными заявлениями и пытаться извратить суть Минского процесса, новой украинской власти следует извлечь уроки из ошибок предшественников и начать добросовестную работу по выполнению уже достигнутых договоренностей", - отметила полпред ДНР.
Она уточнила, что в первую очередь это касается закрепления в Конституции Украины особого статуса Донбасса, "который Киев пытается подменить различными информационными фантомами, такими как "общая децентрализация".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваДжон БолтонЛНРДНРДонбассВладимир ЗеленскийООНСШАУкраинаВ мире
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