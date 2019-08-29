В ДНР заявили, что включение США в "нормандский формат" не имеет смысла

ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Включение США в "нормандский формат" по урегулированию конфликта в Донбассе не имеет смысла и может лишь усложнить ход переговоров, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что Киев был бы рад присоединению США к "нормандскому формату".

"Изменение состава спустя пять лет не имеет смысла, поскольку не решит коренных проблем, стоящих на пути мирного разрешения конфликта. В лучшем случае, это еще больше усложнит ход переговоров, отвлекая внимание участников от ключевых вопросов повестки дня, а в худшем – парализует весь процесс политического урегулирования", - заявила РИА Новости Никонорова.

По ее словам, попытки изменить формат переговоров и привлечь новых участников "демонстрируют непонимание Киевом его сути". Она напомнила, что США не были гарантом Минских соглашений и не включились в переговорный процесс с самого начала.

"США имеют огромное влияние на киевский режим, и будь они всерьез заинтересованы поспособствовать скорейшему завершению конфликта, они бы сделали это и без участия в заседаниях нормандского формата. Вместо того, чтобы наполнять медиапространство провокационными заявлениями и пытаться извратить суть Минского процесса, новой украинской власти следует извлечь уроки из ошибок предшественников и начать добросовестную работу по выполнению уже достигнутых договоренностей", - отметила полпред ДНР.

Она уточнила, что в первую очередь это касается закрепления в Конституции Украины особого статуса Донбасса, "который Киев пытается подменить различными информационными фантомами, такими как "общая децентрализация".