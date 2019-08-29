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РИА Новости

Выборы на востоке Германии не приведут к отставке Меркель, уверен эксперт

09:13 29.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Результаты выборов 1 сентября в региональные парламенты (ландтаги) в немецких землях Саксония и Бранденбург, несмотря на драматический прогноз для "традиционных" партий, скорее всего, не приведут к отставке канцлера ФРГ Ангелы Меркель и досрочным федеральным выборам, заявил РИА Новости немецкий политолог, профессор Свободного университета Берлина Нильс Дидерих.
По данным социологического института INSA, опубликованным 27 августа, на выборах в Бранденбурге в предстоящее воскресенье лидируют Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), жесткая гонка за лидерство идет на выборах и в Саксонии – ХДС удалось немного вырваться вперед с 29%, АдГ - на втором месте с 25%.
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Меркель не уйдет

По мнению Дидериха, ожидаемые результаты выборов "станут проблемой", это сигнал о широко распространенном недовольстве "традиционными" партиями.
"Следует помнить, что нынешнее положение в Бранденбурге и Саксонии прямо связано с политикой, которую проводили эти партии в последние годы. Им нужно сделать выводы и усвоить этот урок", - заявил политолог.
Он добавил, что ситуация с возможным распадом правительства ФРГ "мало связана с выборами в ландтаги", и лично он не видит сейчас тенденций, которые бы указывали на такое развитие.
По словам эксперта, "если итоги выборов будут крайне неудовлетворительными и для социал-демократов, и для ХДС, то обе партии будут мало заинтересованы в том, чтобы еще в этом году провести новые выборы в бундестаг". В этом случае, "скорее всего, правительство просуществует до 2021 года", считает Дидерих. Он напомнил, что сама Меркель "все время повторяет, что намерена остаться в должности до конца своего срока полномочий".
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Причины успеха правых

Успех правых на востоке Германии Дидерих объясняет личным недовольством своей судьбой части бывших граждан ГДР.
"На востоке Германии многие размышляют об итогах немецкого воссоединения, о том, насколько благополучно часть граждан бывшей ГДР была интегрирована в новое общество. Тем более что с момента объединения прошло не 100 лет, а всего лишь 30. Многим избирателям при этом совершенно все равно, "искажают" ли кандидаты от "Альтернативы для Германии" историю "мирной революции", как обвиняют их в этом соперники из традиционных партий. Избиратели на востоке считают, что выражают свой протест, который основан исключительно на их личном недовольстве собственной судьбой и позицией", - считает эксперт.
По его словам, восточные немцы полагают, что "не в равной мере участвуют в управлении страной, что все руководящие посты заняты западными немцами". Хотя партийные лидеры "Альтернативы для Германии" в Бранденбурге и в Саксонии - выходцы с Запада, в бывших землях ГДР людям важно "озвучить протест", считает политолог.
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Российская тема

Отношения с Россией стали одной из тем в ходе предвыборной кампании в Саксонии и Бранденбурге. Партия "Альтернатива для Германии" традиционно выступала за диалог с Москвой и полное снятие санкций. О более тесном взаимодействии с РФ много говорили и представители традиционных партий. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС) встретился на полях Петербургского экономического форума с президентом России Владимиром Путиным и пригласил его посетить Дрезден. Кречмер заявил газете Welt am Sonntag 25 августа, что "мы на Востоке (ФРГ – ред.) более чувствительны в вопросе отношений с Россией, чем на Западе", поэтому длительная изоляция Москвы и сохранение санкций "не пользуются поддержкой в восточной Германии".
О том, что "Европа и США нуждаются в максимально плотном диалоге с Россией", особенно в свете разрыва договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), заявил Welt am Sonntag премьер-министр Бранденбурга Дитмар Воидке (СДПГ). Он добавил, что "было бы хорошо, если бы России удалось создать условия для возвращения в G7/G8, Россия принадлежит к этому (формату), это также в наших интересах".
"Власти хотят перехватить у АдГ инициативу о снятии санкций с России, заявляя, что "мы тоже за переговоры с Россией, с целью снятия санкций". Но премьер-министры земель практически не имеют влияния на внешнюю политику. До тех пор, пока канцлер не изменит свою позицию, в этом вопросе движения будет мало", - заявил Дидерих, добавив, что "если бы восточных немцев спросили, то они, возможно, изначально были бы против санкций".
"Санкции исторически никогда не были средством для реализации политических требований. С другой стороны, это действительно исторический факт, что восточные немцы имеют иной опыт сотрудничества с Россией, чем западные. Когда (Михаил – ред.) Горбачев в СССР объявил о перестройке, и власти ГДР не поддержали этот курс, граждане выражали недовольство позицией правительства, но не позицией СССР. Представления людей о России, о россиянах, о российской культуре не подверглись изменению", - считает эксперт.
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Бундестаг ГерманииАнгела МеркельГерманияЕвропаРоссияВ мире
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