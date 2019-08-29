Выборы на востоке Германии не приведут к отставке Меркель, уверен эксперт

БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Результаты выборов 1 сентября в региональные парламенты (ландтаги) в немецких землях Саксония и Бранденбург, несмотря на драматический прогноз для "традиционных" партий, скорее всего, не приведут к отставке канцлера ФРГ Ангелы Меркель и досрочным федеральным выборам, заявил РИА Новости немецкий политолог, профессор Свободного университета Берлина Нильс Дидерих.

По данным социологического института INSA, опубликованным 27 августа, на выборах в Бранденбурге в предстоящее воскресенье лидируют Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), жесткая гонка за лидерство идет на выборах и в Саксонии – ХДС удалось немного вырваться вперед с 29%, АдГ - на втором месте с 25%.

Меркель не уйдет

По мнению Дидериха, ожидаемые результаты выборов "станут проблемой", это сигнал о широко распространенном недовольстве "традиционными" партиями.

"Следует помнить, что нынешнее положение в Бранденбурге и Саксонии прямо связано с политикой, которую проводили эти партии в последние годы. Им нужно сделать выводы и усвоить этот урок", - заявил политолог.

Он добавил, что ситуация с возможным распадом правительства ФРГ "мало связана с выборами в ландтаги", и лично он не видит сейчас тенденций, которые бы указывали на такое развитие.

По словам эксперта, "если итоги выборов будут крайне неудовлетворительными и для социал-демократов, и для ХДС, то обе партии будут мало заинтересованы в том, чтобы еще в этом году провести новые выборы в бундестаг". В этом случае, "скорее всего, правительство просуществует до 2021 года", считает Дидерих. Он напомнил, что сама Меркель "все время повторяет, что намерена остаться в должности до конца своего срока полномочий".

Причины успеха правых

Успех правых на востоке Германии Дидерих объясняет личным недовольством своей судьбой части бывших граждан ГДР.

"На востоке Германии многие размышляют об итогах немецкого воссоединения, о том, насколько благополучно часть граждан бывшей ГДР была интегрирована в новое общество. Тем более что с момента объединения прошло не 100 лет, а всего лишь 30. Многим избирателям при этом совершенно все равно, "искажают" ли кандидаты от "Альтернативы для Германии" историю "мирной революции", как обвиняют их в этом соперники из традиционных партий. Избиратели на востоке считают, что выражают свой протест, который основан исключительно на их личном недовольстве собственной судьбой и позицией", - считает эксперт.

По его словам, восточные немцы полагают, что "не в равной мере участвуют в управлении страной, что все руководящие посты заняты западными немцами". Хотя партийные лидеры "Альтернативы для Германии" в Бранденбурге и в Саксонии - выходцы с Запада, в бывших землях ГДР людям важно "озвучить протест", считает политолог.

Российская тема

Отношения с Россией стали одной из тем в ходе предвыборной кампании в Саксонии и Бранденбурге. Партия "Альтернатива для Германии" традиционно выступала за диалог с Москвой и полное снятие санкций. О более тесном взаимодействии с РФ много говорили и представители традиционных партий. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС) встретился на полях Петербургского экономического форума с президентом России Владимиром Путиным и пригласил его посетить Дрезден. Кречмер заявил газете Welt am Sonntag 25 августа, что "мы на Востоке (ФРГ – ред.) более чувствительны в вопросе отношений с Россией, чем на Западе", поэтому длительная изоляция Москвы и сохранение санкций "не пользуются поддержкой в восточной Германии".

О том, что "Европа и США нуждаются в максимально плотном диалоге с Россией", особенно в свете разрыва договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), заявил Welt am Sonntag премьер-министр Бранденбурга Дитмар Воидке (СДПГ). Он добавил, что "было бы хорошо, если бы России удалось создать условия для возвращения в G7/G8, Россия принадлежит к этому (формату), это также в наших интересах".

"Власти хотят перехватить у АдГ инициативу о снятии санкций с России, заявляя, что "мы тоже за переговоры с Россией, с целью снятия санкций". Но премьер-министры земель практически не имеют влияния на внешнюю политику. До тех пор, пока канцлер не изменит свою позицию, в этом вопросе движения будет мало", - заявил Дидерих, добавив, что "если бы восточных немцев спросили, то они, возможно, изначально были бы против санкций".