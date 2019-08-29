Глава Колымы намерен советоваться с жителями по поводу крупных госзакупок

"Сергей Носов поручил сделать доступными для обсуждения и предложений проекты документов крупных значимых социальных государственных закупок. Сергей Носов призвал отказаться от зачастую формальных общественных обсуждений и использовать возможности интернета и социальных сетей для вовлечения максимального количества жителей для критики и предложений. Это позволит избежать ненужных закупок и получить возможность внести исправления в документацию до проведения аукционных процедур", - говорится в сообщении.