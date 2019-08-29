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РИА Новости

Глава Колымы намерен советоваться с жителями по поводу крупных госзакупок

08:38 29.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГубернатор Магаданской области Сергей Носов
Губернатор Магаданской области Сергей Носов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Губернатор Магаданской области Сергей Носов. Архивное фото
МАГАДАН, 29 авг - РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в четверг поручил подчиненным сделать доступными для обсуждения госконтракты региона, сообщает пресс-служба правительства Колымы.
"Сергей Носов поручил сделать доступными для обсуждения и предложений проекты документов крупных значимых социальных государственных закупок. Сергей Носов призвал отказаться от зачастую формальных общественных обсуждений и использовать возможности интернета и социальных сетей для вовлечения максимального количества жителей для критики и предложений. Это позволит избежать ненужных закупок и получить возможность внести исправления в документацию до проведения аукционных процедур", - говорится в сообщении.
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Сергей НосовМагаданская областьПолитика
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