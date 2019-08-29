В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 27 августа украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 28 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из гранатометов и миномета калибром 120 миллиметров со стороны Новотошковского и Луганского в район Голубовского и Нижнего Лозового.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.