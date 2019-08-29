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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

08:29 29.08.2019
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаПоследствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
© РИА Новости / Олеся Потапова
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 29 авг - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 27 августа украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня. Новый режим прекращения в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Жилой дом, пострадавший от обстрела в городе Первомайске
28 августа, 14:14РИА Новости
В ЛНР обвинили украинских силовиков в размещении вооружения у жилых домов
"За 28 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из гранатометов и миномета калибром 120 миллиметров со стороны Новотошковского и Луганского в район Голубовского и Нижнего Лозового.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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