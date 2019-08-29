В Азербайджане автобус попал в ДТП, погиб человек

БАКУ, 29 авг - РИА Новости. Один человек погиб и 23 пострадали в ДТП с участием автобуса на юге Азербайджана, сообщили РИА Новости в минздраве республики.

"В результате тяжелого ДТП с участием автобуса в Лянкяране водитель погиб на месте происшествия, 23 человека были госпитализированы с различными травмами", - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что десять пострадавших отпущены на амбулаторное лечение.