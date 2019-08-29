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РИА Новости

В Азербайджане автобус попал в ДТП, погиб человек

08:13 29.08.2019
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© РИА Новости / Кямал АлиСкорая помощь в Азербайджане
Скорая помощь в Азербайджане
© РИА Новости / Кямал Али
Скорая помощь в Азербайджане. Архивное фото
БАКУ, 29 авг - РИА Новости. Один человек погиб и 23 пострадали в ДТП с участием автобуса на юге Азербайджана, сообщили РИА Новости в минздраве республики.
"В результате тяжелого ДТП с участием автобуса в Лянкяране водитель погиб на месте происшествия, 23 человека были госпитализированы с различными травмами", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что десять пострадавших отпущены на амбулаторное лечение.
"В реанимации находятся две женщины. Состояние одной из них критическое. Получившая открытую черепно-мозговую травму женщина находится в коме. Состояние восьмерых женщин, получающих лечение в отделение травматологии, оценивается как среднетяжелое",- уточнили в Минздраве.
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