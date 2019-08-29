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РИА Новости

Самолет МС-21 в 2020 году получит отечественную систему внутренней связи

04:14 29.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоссийский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300. Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 29 авг - РИА Новости. Перспективный среднемагистральный самолет МС-21 в начале 2020 года получит оборудование внутренней связи отечественного производства, сообщил РИА Новости начальник научно-технического центра радиосвязного оборудования НПП "Полет" Леонид Вдовин.
"НПП "Полет" холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех") выиграло конкурс на поставку оборудования внутренней связи для самолета МС-21. Поставка квалифицированного оборудования будет осуществлена в конце первого квартала 2020 года", - сказал Вдовин.
МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году.
Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет компания "Аэрофлот". Глава корпорации "Иркут" Равиль Хакимов в среду сообщил, что компания рассчитывает подписать контракт на поставку 35 самолетов МС-21 "Аэрофлоту" до первого квартала 2020 года.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019.
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