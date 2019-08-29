Самолет МС-21 в 2020 году получит отечественную систему внутренней связи

"НПП "Полет" холдинга "Росэлектроника" (входит в "Ростех") выиграло конкурс на поставку оборудования внутренней связи для самолета МС-21. Поставка квалифицированного оборудования будет осуществлена в конце первого квартала 2020 года", - сказал Вдовин.

МС-21-300 - ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. На серийное производство предполагается выйти в 2021 году.