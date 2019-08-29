Ведущий в США извинился за слова о связях Трампа с "русскими олигархами"

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Ведущий американского телеканала MSNBC Лоуренс О'Доннелл признал в среду, что он сделал "ошибку в суждении", когда, ссылаясь на некий источник, утверждал, что президент США Дональд Трамп брал кредиты под гарантии "российских олигархов".
"Вчера вечером я допустил ошибку в суждении, сообщив новость о финансах президента, которая не прошла через наш строгий процесс проверки и не соответствовала нашим стандартам. Я не должен был сообщать об этом, и я был неправ, обсуждая это в эфире. Я рассмотрю этот вопрос на своем шоу сегодня вечером", - написал О'Доннелл в Twitter.
По данным телеканала Fox News, извинение последовало через несколько часов после того, как юристы президента отправили в среду "резко сформулированное" письмо в NBC с требованием извинений и опровержения за то, что они назвали "лживыми и клеветническими, и крайне негативными" комментариями. В случае отказа юристы обещали обратиться в суд.
О'Доннелл во вторник заявил, что по данным его источника Трамп в свое время обращался за кредитом в Deutsche Bank. Поскольку, как утверждал телеведущий, больше никто из миллиардеров деньги не хотел одалживать, он был вынужден привлечь гарантов займа, которыми были "российские олигархи". Их имена ведущий не назвал.