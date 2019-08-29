Хуситы заявили об ударе по аэропорту на юго-западе Саудовской Аравии

Йеменские мятежники регулярно обстреливают аэропорты Саудовской Аравии недалеко от границы с Йеменом в ответ на удары арабской коалиции по их позициям в Йемене, которая с весны 2015 года ведет военные действия против хуситов на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади. Самому сильному обстрелу аэропорт в Абхе, куда после начала войны в Йемене были переведены многие рейсы из аэропортов соседних провинций, подвергся в июне. Тогда в результате двух атак, в том числе с использованием баллистической ракеты, был убил один и пострадали более 30 человек.