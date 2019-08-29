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РИА Новости

Хуситы заявили об ударе по аэропорту на юго-западе Саудовской Аравии

01:09 29.08.2019
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© AP Photo / Hani MohammedПовстанцы-хуситы
Повстанцы-хуситы
© AP Photo / Hani Mohammed
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили о нанесении очередного удара крылатой ракетой по аэропорту "Абха" на юго-западе Саудовской Аравии, сообщил подконтрольный хуситам телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя их вооруженных сил Яхья Сариа.
Представитель хуситов заявил, что крылатая ракета поразила оперативный центр и ангары с военными самолетами в аэропорту "Абха". По его словам, удар привел "к приостановке воздушного сообщения" в аэропорту.
Власти Саудовской Аравии пока не комментировали эти сообщения.
Йеменские мятежники регулярно обстреливают аэропорты Саудовской Аравии недалеко от границы с Йеменом в ответ на удары арабской коалиции по их позициям в Йемене, которая с весны 2015 года ведет военные действия против хуситов на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади. Самому сильному обстрелу аэропорт в Абхе, куда после начала войны в Йемене были переведены многие рейсы из аэропортов соседних провинций, подвергся в июне. Тогда в результате двух атак, в том числе с использованием баллистической ракеты, был убил один и пострадали более 30 человек.
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