Сенатор Джиллибранд прекратила борьбу за пост президента США

"Сегодня я прекращаю свою президентскую кампанию. Я так горжусь своей командой и всем тем, чего мы достигли... Нашим сторонникам: спасибо от всего сердца. А теперь, давайте победим Дональда Трампа и вернем себе Сенат" - написала Джиллибранд в своём микроблоге в Twitter.