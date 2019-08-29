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РИА Новости

Сенатор Джиллибранд прекратила борьбу за пост президента США

01:07 29.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сенатор-демократ от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд заявила, что прекращает участие в гонке за пост президента США на выборах в 2020 году.

"Сегодня я прекращаю свою президентскую кампанию. Я так горжусь своей командой и всем тем, чего мы достигли... Нашим сторонникам: спасибо от всего сердца. А теперь, давайте победим Дональда Трампа и вернем себе Сенат" - написала Джиллибранд в своём микроблоге в Twitter.

Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года, и действующий президент Дональд Трамп, как ожидается, будет баллотироваться на второй срок. Ранее о своем намерении баллотироваться на пост президента заявил сенатор-демократ Берни Сандерс и ряд других известных представителей Демократической партии.
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