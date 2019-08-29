Сенатор Джиллибранд прекратила борьбу за пост президента США

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Сенатор-демократ от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд заявила, что прекращает участие в гонке за пост президента США на выборах в 2020 году.
"Сегодня я прекращаю свою президентскую кампанию. Я так горжусь своей командой и всем тем, чего мы достигли... Нашим сторонникам: спасибо от всего сердца. А теперь, давайте победим Дональда Трампа и вернем себе Сенат" - написала Джиллибранд в своём микроблоге в Twitter.
Следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года, и действующий президент Дональд Трамп, как ожидается, будет баллотироваться на второй срок. Ранее о своем намерении баллотироваться на пост президента заявил сенатор-демократ Берни Сандерс и ряд других известных представителей Демократической партии.