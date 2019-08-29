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РИА Новости

Во Флориде объявили режим ЧП из-за приближения урагана "Дориан"

01:03 29.08.2019
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© AP Photo / David Goldman Последствия урагана во Флориде
Последствия урагана во Флориде
© AP Photo / David Goldman
Последствия урагана во Флориде. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Губернатор американского штата Флорида Рон Де Сантис объявил в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".
В среду стало известно, что тропический шторм "Дориан" в Атлантическом океане усилился до урагана. По данным центра слежения за ураганами, ураган вплотную приблизился к острову Сент-Томас в составе Американских Виргинских островов. Порывы ветра внутри урагана достигают 120 километров в час.
"Сегодня я объявляю чрезвычайное положение, чтобы обеспечить полную готовность Флориды к урагану "Дориан". Жителям Флориды на восточном побережье нужно внимательно следить за этим штормом. Каждый житель Флориды должен иметь запасы на семь дней, включая продукты питания, воду и лекарства, и должен иметь план на случай бедствия", - говорится в заявлении губернатора на его официальном сайте.
В свою очередь директор управления по чрезвычайным ситуациям Флориды Джаред Московиц призвал жителей восточного побережья штата внимательно следить за новостями, поскольку "направление движения этого шторма не определено".
Введение режима ЧП предполагает определенный режим работы всех служб в регионе, а также задействование специальных механизмов финансирования и ресурсов для подготовки к бедствию и ликвидации его возможных и наступивших последствий.
"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне, из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана - "Гордон" и "Майкл", жертвами которого стали несколько десятков человек.
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