В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Россия будет поддерживать сотрудничество с Турцией по сирийскому урегулированию, несмотря на неоднозначные заявления ее президента Тайипа Эрдогана, заявил РИА Новости в четверг член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов. Схожего мнения придерживается член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, по мнению которого взаимодействие будет идти в тех сферах, где интересы Москвы и Анкары совпадают.

Лидеры Британии и Турции обсудили в среду Сирию и заявили, что правительство Башара Асада и Россия должны выполнять свои международные обязательства, заявили в канцелярии британского премьера.

"Турция всегда играла в Сирии свою игру. В большинстве вопросов сирийского урегулирования она выступает нашим партнёром. В чем-то мы расходимся. Это вполне нормально. И эти обстоятельства только подчёркивают всю сложность процесса политического урегулирования в Сирии", - сказал Морозов.

Поэтому надо продолжать налаживать партнёрское отношения с Турцией, несмотря на разногласия и неоднозначные заявления её лидера, считает политик. "Скоропалительные выводы, а тем более действия могут осложнить и без того непростую ситуацию в регионе", - уверен Морозов.

"Кроме того, не стоит забывать, что в данном случае партнёром по переговорам у Эрдогана был Борис Джонсон, который, думаю, и задавал тон в антироссийской риторике. И новость эта исходит из его канцелярии", - заключил сенатор.

Россия продолжит сотрудничество с Турцией в тех вопросах, где позиции двух стран совпадают, согласен Клинцевич.

"Собственно, нам и до встречи Бориса Джонсона и Тайипа Эрдогана, было ясно, что Турция ведет на Ближнем Востоке свою игру, и ее интересы далеко не во всем совпадают с интересами Сирии. Обращает на себя внимание и тот факт, что свою позицию с критикой действий правительства Башара Асада и России в Идлибе турецкий президент озвучил буквально сразу после визита в нашу страну", - сказал сенатор РИА Новости.

Он выразил сомнение, что заявление в Лондоне "может как-то повлиять на нашу политику в Сирии". "Мы будем и дальше всемерно содействовать дружественному сирийскому народу, стремящемуся очистить свою страну от международных террористов всех мастей, что позволит ей занять достойное место среди других стран региона", - сказал Клинцевич.