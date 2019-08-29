Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T00:37Z
https://ria.ru/20190829/1558012755.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155683/46/1556834609_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_78c31b3e9f8759bf76e5a740a23c475e.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии

00:07 29.08.2019 (обновлено: 00:37 29.08.2019)
430
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСирия
Сирия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Россия будет поддерживать сотрудничество с Турцией по сирийскому урегулированию, несмотря на неоднозначные заявления ее президента Тайипа Эрдогана, заявил РИА Новости в четверг член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов. Схожего мнения придерживается член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, по мнению которого взаимодействие будет идти в тех сферах, где интересы Москвы и Анкары совпадают.
Лидеры Британии и Турции обсудили в среду Сирию и заявили, что правительство Башара Асада и Россия должны выполнять свои международные обязательства, заявили в канцелярии британского премьера.
"Турция всегда играла в Сирии свою игру. В большинстве вопросов сирийского урегулирования она выступает нашим партнёром. В чем-то мы расходимся. Это вполне нормально. И эти обстоятельства только подчёркивают всю сложность процесса политического урегулирования в Сирии", - сказал Морозов.
Поэтому надо продолжать налаживать партнёрское отношения с Турцией, несмотря на разногласия и неоднозначные заявления её лидера, считает политик. "Скоропалительные выводы, а тем более действия могут осложнить и без того непростую ситуацию в регионе", - уверен Морозов.
Авиабаза Хмеймим в Сирии
Вчера, 05:07Война в Сирии
Российские базы в Сирии показали иностранным журналистам
"Кроме того, не стоит забывать, что в данном случае партнёром по переговорам у Эрдогана был Борис Джонсон, который, думаю, и задавал тон в антироссийской риторике. И новость эта исходит из его канцелярии", - заключил сенатор.
Россия продолжит сотрудничество с Турцией в тех вопросах, где позиции двух стран совпадают, согласен Клинцевич.
"Собственно, нам и до встречи Бориса Джонсона и Тайипа Эрдогана, было ясно, что Турция ведет на Ближнем Востоке свою игру, и ее интересы далеко не во всем совпадают с интересами Сирии. Обращает на себя внимание и тот факт, что свою позицию с критикой действий правительства Башара Асада и России в Идлибе турецкий президент озвучил буквально сразу после визита в нашу страну", - сказал сенатор РИА Новости.
Он выразил сомнение, что заявление в Лондоне "может как-то повлиять на нашу политику в Сирии". "Мы будем и дальше всемерно содействовать дружественному сирийскому народу, стремящемуся очистить свою страну от международных террористов всех мастей, что позволит ей занять достойное место среди других стран региона", - сказал Клинцевич.
"Что касается взаимодействия с Турцией, то оценки, данные Эрдоганом в Лондоне, практически ничего не меняют: оно будет продолжаться там, где для этого есть почва. Не больше, не меньше", - заключил политик.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
212002
Обсудить 0
Война в СирииБорис ДжонсонОлег МорозовБашар АсадТурцияСирияРоссия
Рекомендуем
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
РИА
Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал США ускорить создание зоны безопасности в Сирии
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
Повстанцы-хуситы
Хуситы заявили об ударе по аэропорту на юго-западе Саудовской Аравии
Лента
новостей
Вид Земли с МКС
Космическое командование США начинает свою работу
Всероссийская перепись населения
Блогеры будут рекламировать перепись населения в России в соцсетях
Зона таможенного контроля
Иностранцы задолжали 8,5 млрд рублей за нарушения при временном ввозе машин
Зрительный зал
"Активисты" попытались сорвать спектакль о гомосексуалах в Театре.doc
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал призыв Трампа бороться с ИГ* в Афганистане
Хан-Шейхун, Сирия
Российский дипломат назвал количество боевиков ИГ* в Сирии
Собака в Бангкоке притворяется раненой, чтобы выпрашивать еду
В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
Президент РФ В. Путин и президент Турции Р. Т. Эрдоган посетили авиасалон МАКС 2019
Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
Джесси Комбз
Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
Танк с шиитскими повстанцами в городе Аден
Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
Президент США Дональд Трамп
Politico: Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:16Пекин на параде в честь 70-летия Китая впервые покажет новое вооружение
08:13В Азербайджане автобус попал в ДТП, погиб человек
08:12Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship
08:09Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:01На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу доставили 17 человек
07:50Пострадавший при обрушении стены в Новосибирске идет на поправку
07:27В Хабаровском крае оценили ущерб сельхозпредприятиям от паводка
07:25В Запретном городе в Пекине открылась выставка Музеев Московского Кремля
07:07Робот "Федор" не смог идентифицировать Эрдогана
06:49Во Владивостоке со вторника выпало около месячной нормы осадков
06:48Ливни в Приморье вызвали новую волну паводка
06:46Пенсионерке в Кузбассе выплатили 160 тысяч рублей по партбилету 1975 года
06:36Politico: Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине
06:31В Комсомольске-на-Амуре спасли двух тонувших собак, привязанных к будке
06:21В Приморье более десяти участков дорог подтопило ливнями
06:20Обнародованы имена погибших строителей при обрушении стены в Новосибирске
06:14СМИ: отец умершей в Турции россиянки предположил, что у нее вырезали органы
06:07Власти Приморья планируют за два дня ликвидировать последствия паводка
06:05В красноярском ЗАГСе выдавали свидетельства на несуществующих детей
05:59Во Владивостоке оценили ущерб городу от мощных ливней
Лента новостейМолния