Бен Аффлек отмечает "год трезвости"

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Представитель Бена Аффлека рассказал, что американский актер очень рад, что уже год не злоупотребляет алкоголем, сообщает People.
"Он открыто говорит о том, насколько это сложно для него, но продолжает ежедневно работать над тем, чтобы не срываться. Бен считает, что алкоголизм - это болезнь, поэтому рассказывать о ней не стыдно", - рассказал он изданию.
В октябре 2018 года звезда драмы "Перл-Харбор" завершил лечение в центре по борьбе с алкоголизмом, в котором находился 40 дней. С тех пор прошел целый год.
"Сейчас он очень серьезно относится к здоровью и трезвости, так как это позволяет ему больше времени проводить со своими детьми", - добавил представитель актера.
У Аффлека трое детей - сын Сэмюэл (7 лет) и дочери Вайолет (13 лет) и Серафина Роуз Элизабет (10 лет), которые родились в браке с актрисой Дженнифер Гарнер. Супруги развелись в 2018 году.