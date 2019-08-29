Бен Аффлек отмечает "год трезвости"

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Представитель Бена Аффлека рассказал, что американский актер очень рад, что уже год не злоупотребляет алкоголем, Представитель Бена Аффлека рассказал, что американский актер очень рад, что уже год не злоупотребляет алкоголем, сообщает People.

"Он открыто говорит о том, насколько это сложно для него, но продолжает ежедневно работать над тем, чтобы не срываться. Бен считает, что алкоголизм - это болезнь, поэтому рассказывать о ней не стыдно", - рассказал он изданию.

В октябре 2018 года звезда драмы "Перл-Харбор" завершил лечение в центре по борьбе с алкоголизмом, в котором находился 40 дней. С тех пор прошел целый год.

"Сейчас он очень серьезно относится к здоровью и трезвости, так как это позволяет ему больше времени проводить со своими детьми", - добавил представитель актера.