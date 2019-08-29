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РИА Новости
Культура

Бен Аффлек отмечает "год трезвости"

04:09 29.08.2019
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© AFP 2019 / Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICAБен Аффлек
Бен Аффлек
© AFP 2019 / Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Представитель Бена Аффлека рассказал, что американский актер очень рад, что уже год не злоупотребляет алкоголем, сообщает People.
"Он открыто говорит о том, насколько это сложно для него, но продолжает ежедневно работать над тем, чтобы не срываться. Бен считает, что алкоголизм - это болезнь, поэтому рассказывать о ней не стыдно", - рассказал он изданию.
В октябре 2018 года звезда драмы "Перл-Харбор" завершил лечение в центре по борьбе с алкоголизмом, в котором находился 40 дней. С тех пор прошел целый год.
"Сейчас он очень серьезно относится к здоровью и трезвости, так как это позволяет ему больше времени проводить со своими детьми", - добавил представитель актера.
У Аффлека трое детей - сын Сэмюэл (7 лет) и дочери Вайолет (13 лет) и Серафина Роуз Элизабет (10 лет), которые родились в браке с актрисой Дженнифер Гарнер. Супруги развелись в 2018 году.
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