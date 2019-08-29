Том Круз учится летать на параплане в Альпах

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Том Круз учится летать на параплане во французских Альпах, сообщает Daily Mail.
Tom Cruise, 57, takes to the skies as he learns to paraglide in the French Alps https://t.co/BgMTx0DBiM pic.twitter.com/pJ2kaPjofZ— lex scripta esq (@lexscriptaesq) 28 августа 2019 г.
Журналисты издания предположили, что Круз, который всегда сам выполняет трюки, готовится таким образом к роли в будущем фильме. Не исключено, что съемки будут происходить именно в Альпах.
57-летний актер учился взлетать и садиться в шлеме и солнцезащитных очках.
Он был полностью сосредоточен на тренировке. На большую высоту не поднимался, но уверенно держался на расстоянии примерно метра от земли.