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РИА Новости
Культура

Том Круз учится летать на параплане в Альпах

03:28 29.08.2019
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© AFP 2019 / Alfredo EstrellaАмериканский актер Том Круз
Американский актер Том Круз
© AFP 2019 / Alfredo Estrella
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Том Круз учится летать на параплане во французских Альпах, сообщает Daily Mail.
Журналисты издания предположили, что Круз, который всегда сам выполняет трюки, готовится таким образом к роли в будущем фильме. Не исключено, что съемки будут происходить именно в Альпах.
57-летний актер учился взлетать и садиться в шлеме и солнцезащитных очках.
Он был полностью сосредоточен на тренировке. На большую высоту не поднимался, но уверенно держался на расстоянии примерно метра от земли.
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