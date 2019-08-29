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РИА Новости
Туризм

В заповеднике "Земля леопарда" из-за дождей закрыли туристические маршруты

01:33 29.08.2019
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© РИА Новости / Александра АгранатКвест "По земле леопарда"
Квест По земле леопарда
© РИА Новости / Александра Агранат
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Проведение экскурсий на четырех из пяти маршрутах национального парка "Земля леопарда" временно приостановлено, так как из-за сильных дождей оказались подтоплены ряд интересных для туристов мест, сообщает пресс-служба заповедника.
Ливни начались на юге Приморского края в ночь на 27 августа. По оценкам синоптиков, менее чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. В регионе было объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что дожди будут продолжаться до конца недели.
В среду в Хасанском районе Приморья из-за разлива реки Известковой оказался недоступен популярный экологический маршрут "Логово леопарда". Из-за того, что река Кедровка вышла из берегов ограничено посещение двух маршрутов в заповеднике "Кедровая падь". Частично подтоплен маршрут "Семиверстка". Продажа билетов в эти туристические направления будет восстановлена после улучшения погодных условий.
Открытым для посещения остается главный маршрут национального парка – "Тропой леопарда".
Сотрудники заповедника уточнили, что непогода не причинит большого вреда животным. Многие из них заблаговременно покидают опасные участки, спасаясь от воды на высоких склонах. Хищники могут укрываться от ливней и ветров в пещерах или под навесами скал.
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