В заповеднике "Земля леопарда" из-за дождей закрыли туристические маршруты

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Проведение экскурсий на четырех из пяти маршрутах национального парка "Земля леопарда" временно приостановлено, так как из-за сильных дождей оказались подтоплены ряд интересных для туристов мест, Проведение экскурсий на четырех из пяти маршрутах национального парка "Земля леопарда" временно приостановлено, так как из-за сильных дождей оказались подтоплены ряд интересных для туристов мест, сообщает пресс-служба заповедника.

Ливни начались на юге Приморского края в ночь на 27 августа. По оценкам синоптиков, менее чем за сутки выпало более половины месячной нормы осадков. В регионе было объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что дожди будут продолжаться до конца недели.

В среду в Хасанском районе Приморья из-за разлива реки Известковой оказался недоступен популярный экологический маршрут "Логово леопарда". Из-за того, что река Кедровка вышла из берегов ограничено посещение двух маршрутов в заповеднике "Кедровая падь". Частично подтоплен маршрут "Семиверстка". Продажа билетов в эти туристические направления будет восстановлена после улучшения погодных условий.

Открытым для посещения остается главный маршрут национального парка – "Тропой леопарда".