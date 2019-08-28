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РИА Новости

Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа

22:20 28.08.2019
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© РИА Новости / Иссам Аль-Римави / Перейти в фотобанкИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 авг - РИА Новости. Израильские военные засекли ракетный пуск с территории сектора Газа, однако она не пересекла границу, сообщила армейская пресс-служба.
Ранее армейская пресс-служба сообщала, что сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных обстрелах из сектора Газа.
"После первых сообщений о срабатывании сирены был зафиксирован запуск ракеты с территории сектора Газа", - говорится в сообщении.
Военные сообщили, что ракета не пересекла границу Израиля.
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