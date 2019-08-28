Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 авг - РИА Новости. Израильские военные засекли ракетный пуск с территории сектора Газа, однако она не пересекла границу, сообщила армейская пресс-служба.
Ранее армейская пресс-служба сообщала, что сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных обстрелах из сектора Газа.
"После первых сообщений о срабатывании сирены был зафиксирован запуск ракеты с территории сектора Газа", - говорится в сообщении.
Военные сообщили, что ракета не пересекла границу Израиля.