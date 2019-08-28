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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Венедиктов рассказал о четвертом тесте электронного голосования

22:12 28.08.2019
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CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Большинство избирателей, участвовавших в четвертом тестировании системы электронного голосования в Москве, выбрали расширение парковочного пространства в их районах, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
В четвертом тесте приняли участие только жители трех районов Москвы, где на выборах в Мосгордуму пройдет электронное голосование. Они отвечали на вопрос, что необходимо в первую очередь развивать в их районах: парковочное пространство или парки и зеленые насаждения. По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами, явка составила 44,9%, больше всего проголосовало в Зеленограде - 57,75%. За время тестирования было выдано 2188 электронных бюллетеней, всего на участие в тестировании было зарегистрировано 4865 человек. Голосование завершилось в 20.00 мск.
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"Результаты электронного голосования в округе 1: сторонники расширения парковочного пространства - 54,6%, сторонники расширения парков и зеленых насаждений - 45,4%; 10-й округ: парковки - 51,2%, парки - 48,8%; 30-й округ: парковки - 43,4%, парки - 56,6%", - говорится в сообщении Венедиктова.
Как ранее рассказал РИА Новости Венедиктов, на этом тесте разработчики хотели дать возможность избирателям проверить, был ли учтен их голос, чего не удавалось сделать на предыдущих тестах.
При первом тестировании, которое проводилось 11 июля на выборах глав студсоветов Москвы, произошли сбои, позднее они были исправлены специалистами. Повторное тестирование системы 23 июля прошло без функциональных сбоев. Тогда москвичи голосовали за варианты решения проблемы бездомных животных.
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В третьем этапе тестирования 21 августа участвовали только жители тех трех районов, где на выборах 8 сентября пройдет электронное голосование. Горожане отвечали на вопрос, чего, по их мнению, не хватает в их районах, какие круглосуточные сервисы и центры развития для детей и подростков необходимо открыть. По итогам третьего теста явка составила 53%, взломов системы не было.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где пройдет электронное голосование - это 1-й округ (Зеленоград), 10-й округ (Северное Лианозово – Бибирево) и 30-й округ (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
Выборы в Мосгордуму — 2019
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Выборы в Мосгордуму — 2019
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваРоссияОбществоПолитика
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