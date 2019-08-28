В Нижегородской области проверят все пункты весогабаритного контроля

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Пункты весогабаритного контроля на дорогах Нижегородской области оснастят информационными табло до 1 ноября, заявил губернатор Глеб Никитин в среду в ходе встречи с предпринимателями региона.

Автоматизированные пункты весогабаритного контроля, которые фиксируют габариты и вес автомобиля и, в случае нарушения, отправляют данные в единый информационный центр, где их обрабатывают для оформления штрафа, начали работу на дорогах региона в 2017 году

"Пункты весогабаритного контроля в Нижегородской области до 1 ноября планируется оснастить информационными табло. Благодаря таким табло водители могут сразу узнать, зафиксировал ли пункт весогабаритного контроля нарушение", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Один из предпринимателей пожаловался главе региона на некорректную работу пункта весогабаритного контроля в Семеновском районе: перевозчики несколько раз получили штрафы с этого поста, хотя через другие посты эти же транспортные средства проходили без фиксации нарушений.

Никитин сообщил, что до конца августа Центр безопасности дорожного движения Нижегородской области проводит проверку всех шести автоматических пунктов весогабаритного контроля, расположенных на дорогах региона.

Он отметил, что пункт весогабаритного контроля в Семеновском районе еще весной, после обращения предпринимателей, был проверен с помощью эталонных транспортных средств. Нарушения в работе были подтверждены, и с 10 апреля автоматический пункт весогабаритного контроля в Семенове переведен в тестовый режим.

"По итогам выездной проверки я поручил Главному управлению автомобильных дорог Нижегородской области заменить дорожное полотно, а Центру безопасности дорожного движения - проработать с компанией "Ростелеком" вопрос замены весоизмерительных приборов на автоматическом пункте весогабаритного контроля в Семеновском районе по гарантии", - подчеркнул Никитин.