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РИА Новости
Нижегородская область

В Нижегородской области проверят все пункты весогабаритного контроля

21:27 28.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТранспортная развязка на автомобильной дороге
Транспортная развязка на автомобильной дороге
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Пункты весогабаритного контроля на дорогах Нижегородской области оснастят информационными табло до 1 ноября, заявил губернатор Глеб Никитин в среду в ходе встречи с предпринимателями региона.
Автоматизированные пункты весогабаритного контроля, которые фиксируют габариты и вес автомобиля и, в случае нарушения, отправляют данные в единый информационный центр, где их обрабатывают для оформления штрафа, начали работу на дорогах региона в 2017 году
"Пункты весогабаритного контроля в Нижегородской области до 1 ноября планируется оснастить информационными табло. Благодаря таким табло водители могут сразу узнать, зафиксировал ли пункт весогабаритного контроля нарушение", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Один из предпринимателей пожаловался главе региона на некорректную работу пункта весогабаритного контроля в Семеновском районе: перевозчики несколько раз получили штрафы с этого поста, хотя через другие посты эти же транспортные средства проходили без фиксации нарушений.
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Никитин сообщил, что до конца августа Центр безопасности дорожного движения Нижегородской области проводит проверку всех шести автоматических пунктов весогабаритного контроля, расположенных на дорогах региона.
Он отметил, что пункт весогабаритного контроля в Семеновском районе еще весной, после обращения предпринимателей, был проверен с помощью эталонных транспортных средств. Нарушения в работе были подтверждены, и с 10 апреля автоматический пункт весогабаритного контроля в Семенове переведен в тестовый режим.
"По итогам выездной проверки я поручил Главному управлению автомобильных дорог Нижегородской области заменить дорожное полотно, а Центру безопасности дорожного движения - проработать с компанией "Ростелеком" вопрос замены весоизмерительных приборов на автоматическом пункте весогабаритного контроля в Семеновском районе по гарантии", - подчеркнул Никитин.

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