Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T22:24Z
https://ria.ru/20190828/1558010743.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149201/36/1492013661_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_eeea179ac59a3584655016f0393c6e69.jpg
РИА Новости

Президент Италии пригласил Конте на прием в четверг

21:26 28.08.2019 (обновлено: 22:24 28.08.2019)
318
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Италии Серджо Маттарелла
Президент Италии Серджо Маттарелла
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Италии Серджо Маттарелла. Архивное фото
РИМ, 28 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Президент Италии Серджо Маттарелла пригласил на прием в четверг утром ушедшего в отставку премьер-министра Джузеппе Конте, объявил глава пресс-службы главы государства Джованни Грассо.
Как ожидается, на встрече Маттарелла поручит Конте сформировать новое правительство на основе политических договоренностей, которых в ходе переговоров в последние дни достигли "Движение 5 звезд" и Демократическая партия.
"Президент республики Серджо Маттарелла вызвал Джузеппе Конте к 09.30 (10.30 мск) завтрашнего дня в Квиринальский дворец", - заявил Грассо по окончании второго раунда консультаций президента с представителями парламентских партий Италии.
На них руководство "Движения" и Демпартии проинформировало президента о достижении политических договоренностей и согласовании кандидатуры Конте, который может возглавить Совет министров во второй раз. После вручения мандата на формирования правительства он должен провести консультации по министерским должностям и вернуться на прием к президенту, чтобы передать ему список министров и заручиться его одобрением.
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини
Вчера, 13:41РИА Новости
Рейтинг доверия Сальвини в Италии упал на 15%
По словам лидера "Движения" Луиджи Ди Майо, новый мандат Конте позволит "сформировать долгосрочное правительство" и обеспечить гарантии его будущей политики. Секретарь Демпартии Никола Дзингаретти, в свою очередь, заявил, что демократы "поддерживают попытку дать жизнь новому правительству" с тем, чтобы "положить конец сезону ненависти, ужаса и страха".
Нынешний правительственный кризис начался 8 августа, когда вице-премьер и лидер лидера партии "Лига" Маттео Сальвини уведомил Конте о распаде парламентского большинства, которое "Лига" составляла с "Движением", и потребовал скорейшего проведения досрочных выборов.
В итоге Конте был вынужден подать Маттарелле прошение об отставке, а президент республики назначил консультации, которые в случае тупика могли завершиться роспуском парламента и назначением им досрочных выборов.
101000
Обсудить 0
Джузеппе КонтеСерджо МаттареллаРимИталияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
"Движение 5 звезд" и Демпартия Италии договорились о кандидатуре премьера
РИА
Новости
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини
Рейтинг доверия Сальвини в Италии упал на 15%
Новый министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона обвинил Китай в дестабилизации Индо-Тихоокеанского региона
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
Лента
новостей
Фотография помолвочного кольца, к которому прикреплен маленький бриллиант
Невеста подняла на смех жениха за "жалкое" помолвочное кольцо
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Корбин заявил, что Джонсон — премьер, который нужен не Британии, а Трампу
Джузеппе Конте
Демпартия Италии поддержала кандидатуру Конте на пост премьера
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Россия в ближайшее время переведет в Совет Европы взнос за 2017-2018 годы
Сотрудник СБУ
В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
Участник акции с требованием отставки главы МВД Украины Арсена Авакова у офиса президента Украины в Киеве. 28 августа 2019
У здания офиса президента Украины проходит акция против Арсена Авакова
Ливанские военные
Ливанская армия объяснила обстрел израильских беспилотников
Вид на одну из городских улиц в Цхинвале
В Цхинвале заявили о прямой угрозе из-за грузинского блокпоста на границе
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп рассказал о мерах по защите выборов в США от влияния через соцсети
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Экс-мэра Тегерана, приговоренного к казни за убийство жены, освободили
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
22:30Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
22:27Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния