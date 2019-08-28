Нижегородские власти в этом году подадут заявку о создании ОЭЗ в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Нижегородская область направит заявку в Минэкономразвития РФ на создание особой экономической зоны в Дзержинске до конца 2019 года, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду в ходе встречи с предпринимателями региона.

"Заявка на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Кулибин" в Дзержинске будет направлена в Минэкономразвития РФ в IV квартале 2019 года. Общая площадь особой экономической зоны составит порядка 72,5 гектар. В ее границах существуют свободные территории для развития, транспортная и инженерная инфраструктура", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Глава региона отметил, что также проработан вопрос возможности размещения в ОЭЗ Дзержинска предприятий легкой промышленности.

"Никаких ограничений для предприятий легкой промышленности, заинтересованных в размещении производства на территории ОЭЗ, нет. Потенциальным резидентам нужно лишь соответствовать требованиям, прописанным в Федеральном Законе "Об особых экономических зонах в Российской Федерации". Кроме того, в настоящее время им предоставляется госсподдержка в виде субсидии за счет средств областного бюджета по уплате процентов по кредитным договорам в размере ставки рефинансирования", - подчеркнул Никитин.

В сообщении отмечается, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению губернатора в Нижегородской области созданы Корпорация развития, ТОСЭРы в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.

"Создание комфортных условий для развития предпринимательской деятельности — одна из основных задач, поставленных в Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года", - отметил Никитин.