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РИА Новости
Нижегородская область

Нижегородские власти в этом году подадут заявку о создании ОЭЗ в Дзержинске

21:02 28.08.2019 (обновлено: 21:04 28.08.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Нижегородская область направит заявку в Минэкономразвития РФ на создание особой экономической зоны в Дзержинске до конца 2019 года, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в среду в ходе встречи с предпринимателями региона.
"Заявка на создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Кулибин" в Дзержинске будет направлена в Минэкономразвития РФ в IV квартале 2019 года. Общая площадь особой экономической зоны составит порядка 72,5 гектар. В ее границах существуют свободные территории для развития, транспортная и инженерная инфраструктура", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Глава региона отметил, что также проработан вопрос возможности размещения в ОЭЗ Дзержинска предприятий легкой промышленности.
"Никаких ограничений для предприятий легкой промышленности, заинтересованных в размещении производства на территории ОЭЗ, нет. Потенциальным резидентам нужно лишь соответствовать требованиям, прописанным в Федеральном Законе "Об особых экономических зонах в Российской Федерации". Кроме того, в настоящее время им предоставляется госсподдержка в виде субсидии за счет средств областного бюджета по уплате процентов по кредитным договорам в размере ставки рефинансирования", - подчеркнул Никитин.
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В сообщении отмечается, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению губернатора в Нижегородской области созданы Корпорация развития, ТОСЭРы в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.
"Создание комфортных условий для развития предпринимательской деятельности — одна из основных задач, поставленных в Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года", - отметил Никитин.

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Нижегородская областьГлеб НикитинНижний НовгородМинистерство экономического развития РФНижегородская областьРоссияЭкономика
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