Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T20:07Z
https://ria.ru/20190828/1558008821.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155641/90/1556419016_0:89:2868:1702_1036x0_80_0_0_a7a34b5e49bbebceeeda7144231f9855.jpg
РИА Новости
Чувашская республика

В Чувашии направят более 10 млрд рублей на реализацию нацпроектов

20:07 28.08.2019
44
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПроцесс производства российских банкнот
Процесс производства российских банкнот
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЧЕБОКСАРЫ, 28 авг – РИА Новости. Власти Чувашии направят 10,2 миллиарда рублей на реализацию национальных проектов в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.
"Федеральный центр планирует распределить средства на реализацию нацпроектов между регионами на следующий бюджетный период уже в текущем году. Руководителям органов исполнительной власти Чувашской Республики рекомендовано начать подготовку к реализации проектов, запланированных на 2020 год, в том числе приступить к разработке необходимых нормативных правовых актов и к проведению конкурсных процедур", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя кабинета министров Чувашии – министра финансов Светлану Енилину.
В пресс-службе напомнили, что Чувашская Республика участвует в реализации 11 национальных проектов, в рамках которых сформированы 52 региональных проекта. На реализацию нацпроектов в республике за шесть лет планируется направить более 74 миллиардов рублей из бюджетов разного уровня.
100000
Обсудить 0
Чувашская республикаЧувашияЧебоксарыЭкономика
Рекомендуем
Женщина с детьми
Семьи с детьми вдвое чаще берут потребительские кредиты, сообщил Сбербанк
РИА
Новости
Завод по производству теплоизоляционных сыпучих материалов и фасонных изделий в Ступине
В Ступине достроили завод по производству деталей для электрооборудования
Колосья
Минэкономразвития повысило прогноз роста сельхозпроизводства
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Якутские авиакомпании закупят самолеты отечественного производства
Лента
новостей
Российский многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
В Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке заинтересовались покупкой МиГ-35
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Кирилл Вышинский: моя ближайшая цель — отстаивание своего доброго имени
Чебоксары
Проект из Чувашии вышел в финал Всероссийского конкурса "ПРОФ-IT. 2019"
Дата-центр IT-парка в Казани
ОНФ выявил отставание в сроках исполнения нацпрограммы "Цифровая экономика"
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Испытания самолета МС-21 с российским двигателем начнутся в 2020 году
Сотрудница завода PepsiCo
На заводе PepsiCo в Ростовской области открыли новую производственную линию
Производство колбасы из оленины
Китай заинтересован в поставках оленины из Якутии
Участник велогонки
Российско-китайские велогонки пройдут в Хэйлунцзяне и Приморье в сентябре
Дмитрий Шугаев
Глава ФСВТС заявил, что санкции США не работают так, как предполагалось
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Предварительные испытания композитов для МС-21 завершат в этом году
Гуанчжоу, Китай
Глобальный форум юристов пройдет в декабре в Китае
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
22:54В ЛНР открыли дополнительный пункт приема документов на гражданство России
22:51Знакомые рассказали о состоянии изнасилованной в Анапе волейболистки
22:49Израильские военные атаковали объект ХАМАС в ответ на обстрел из Газы
22:44СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 под Курском
22:40В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике
22:36Саперы осмотрели район разрушенного моста на КПП "Станица Луганская"
22:30Эрдоган и Джонсон заявили, что Россия и САР должны выполнять обязательства
22:27Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Лента новостейМолния