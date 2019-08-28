В Чувашии направят более 10 млрд рублей на реализацию нацпроектов

ЧЕБОКСАРЫ, 28 авг – РИА Новости. Власти Чувашии направят 10,2 миллиарда рублей на реализацию национальных проектов в регионе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.
"Федеральный центр планирует распределить средства на реализацию нацпроектов между регионами на следующий бюджетный период уже в текущем году. Руководителям органов исполнительной власти Чувашской Республики рекомендовано начать подготовку к реализации проектов, запланированных на 2020 год, в том числе приступить к разработке необходимых нормативных правовых актов и к проведению конкурсных процедур", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя кабинета министров Чувашии – министра финансов Светлану Енилину.
В пресс-службе напомнили, что Чувашская Республика участвует в реализации 11 национальных проектов, в рамках которых сформированы 52 региональных проекта. На реализацию нацпроектов в республике за шесть лет планируется направить более 74 миллиардов рублей из бюджетов разного уровня.