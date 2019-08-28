Кирилл Вышинский дает интервью после освобождения. Прямая трансляция

Вышинский находился под стражей более 400 дней, с мая 2018 года. В среду Киевский апелляционный суд освободил его из-под стражи под личное обязательство. Журналист должен будет приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.