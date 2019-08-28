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РИА Новости

Кирилл Вышинский дает интервью после освобождения. Прямая трансляция

19:45 28.08.2019 (обновлено: 20:44 28.08.2019)
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Журналист Кирилл Вышинский дает интервью после выхода на свободу.
Вышинский находился под стражей более 400 дней, с мая 2018 года. В среду Киевский апелляционный суд освободил его из-под стражи под личное обязательство. Журналист должен будет приходить в суд или к следователю по первому требованию, сообщать о смене места проживания или работы, а также воздерживаться от общения со свидетелями.
Журналиста обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сам Вышинский считает обвинения ложью и манипуляцией: он подчеркивал, что за время его работы главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
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Кирилл ВышинскийКиевВ мире
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