ЧП на "Дружбе" не повлияло на добычу "Татнефти", но отразилось на прибыли

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба" не повлиял на добычу "Татнефти", но привел к увеличению запасов и негативно отразился на прибыли во втором квартале, говорится в отчетности компании.

Чистая прибыль "Татнефти" во втором квартале снизилась на 10% по сравнению с первым кварталом и составила 54,1 миллиарда рублей. Выручка от реализации и прочие операционные доходы от небанковской деятельности сократились на 2,2%, до 222,3 миллиарда рублей.

"Во втором квартале 2019 года после инцидента с загрязнением трубопровода "Дружба", компания "Транснефть" была вынуждена временно приостановить приемку нефти для транспортировки с целью очистки трубопровода и возобновления его нормальной работы, что привело к снижению у группы ("Татнефть" - ред.) поставок нефти своим покупателям, снижению выручки от реализации и увеличению товарно-материальных запасов нефти в отчетном периоде", - говорится в материалах компании.

"Наша чистая прибыль во втором квартале снизилась на 6,016 миллиарда рублей по сравнению с первым кварталом 2019 года в связи с увеличением затрат, в основном относящихся к закупке нефтепродуктов, а также снижением выручки от реализации по небанковской деятельности в отчетном периоде, что главным образом связано с временной приостановкой поставок сырой нефти через трубопровод "Дружба", принадлежащий компании "Транснефть", после инцидента с загрязнением сырой нефти в апреле 2019 года (данный инцидент не повлиял на добычу компании, но привел к более высокому, чем обычно, увеличению товарно-материальных запасов во втором квартале)", - отмечается также в материалах.