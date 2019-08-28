В России напомнили о требованиях к бассейнам после гибели ребенка в Турции

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор после гибели ребенка в Турции напомнил об ответственности за нарушения требований безопасности в бассейнах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что двенадцатилетняя россиянка Алиса Адамова, пострадавшая в результате несчастного случая в бассейне отеля в турецком Бодруме, скончалась в больнице. Известно, что руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после того, как насос был остановлен, руку из трубы удалось вытащить только вместе с обшивкой бассейна. На помощь пришли семь мужчин, они вместе вытащили ребенка из воды, очевидцы вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу Бодрума.

"Требования к безопасности соответствующего вида услуг предусмотрены в первую очередь положениями статьи 7 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей, согласно которым потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя", - говорится в сообщении.

Требования, обеспечивающие безопасность товара или услуги для жизни и здоровья потребителя являются обязательными, подчеркнули в пресс-службе.

Нарушение требований влечет как гражданско-правовую, так и административную ответственность для хозяйствующих субъектов, отметили в Роспотребнадзоре.

В 2018 году в ведомство поступило 102 обращения с жалобами на причинение вреда жизни и здоровью при пользовании бассейном, за шесть месяцев 2019 года – 42 обращения, уточнили в пресс-службе.