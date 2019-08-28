СК выяснит обстоятельства драки девочек-подростков в Казани

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлен видеоролик, на котором запечатлено избиение девочки-подростка другой девочкой. Согласно комментарию к видеозаписи, события происходили в одном из дворов в поселке Дербышки города Казани. По данному факту начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео четыре девочки-подростка разговаривают во дворе одного из домов, при этом еще кто-то ведет видеосъемку. Одна из двух стоящих девушек неожиданно бьет по лицу девочку, сидящую на скамейке, после чего они ведут борьбу уже на земле. Вторая стоявшая до этого момента девушка не подпускает к дерущимся подругу.