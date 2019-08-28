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РИА Новости

СК выяснит обстоятельства драки девочек-подростков в Казани

18:39 28.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
КАЗАНЬ, 28 авг - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту избиения в Казани девочки-подростка другой девочкой, видео драки было опубликовано в соцсетях, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлен видеоролик, на котором запечатлено избиение девочки-подростка другой девочкой. Согласно комментарию к видеозаписи, события происходили в одном из дворов в поселке Дербышки города Казани. По данному факту начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.
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На опубликованном видео четыре девочки-подростка разговаривают во дворе одного из домов, при этом еще кто-то ведет видеосъемку. Одна из двух стоящих девушек неожиданно бьет по лицу девочку, сидящую на скамейке, после чего они ведут борьбу уже на земле. Вторая стоявшая до этого момента девушка не подпускает к дерущимся подругу.
Следственное управление отмечает, что проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Следственный комитет РФРоссияКазаньПроисшествия
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