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РИА Новости

Трамп упрекнул ФРС в умственной слабости

18:19 28.08.2019
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© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите G7 в Биаррице
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на саммите G7 в Биаррице
© REUTERS / Carlos Barria
ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Трамп упрекнул ФРС в глупости, поставил в пример низкие ставки по процентам в странах G7.
"Наша ФРС "умственно" не может соревноваться с другими странами. На G7 во Франции все остальные лидеры испытывали эйфорию от того, насколько снизились их расходы по процентам", - написал Трамп в Twitter.
"Германии "платят" за то, что она берет в займы – нулевая ставка и выше! Не имеющая никакого понятия ФРС!" - пишет Трамп.
Трамп регулярно жестко критикует главу Федеральной резервной службы Джерома Пауэлла за отказ ФРС снизить ключевую процентную ставку. На прошлой неделе президент задался вопросом, кто больший враг для американской экономики - лидер Китая Си Цзиньпин или Пауэлл.
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Джером ПауэллG7Дональд ТрампСи ЦзиньпинФедеральная резервная система СШАФранцияГерманияСШАВ мире
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