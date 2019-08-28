Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-28T20:14Z
https://ria.ru/20190828/1558005653.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155800/47/1558004729_0:111:960:651_1036x0_80_0_0_19f1266ff9964c926ca41da76a91a975.jpg
РИА Новости

Работавший со Скорсезе композитор разбился на самолете вместе с семьей

18:46 28.08.2019 (обновлено: 20:14 28.08.2019)
1486
© Фото : страница Jonathan Goldstein в FacebookДжонатан Голдштейн с супругой Ханной
Джонатан Голдштейн с супругой Ханной
© Фото : страница Jonathan Goldstein в Facebook
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Британский композитор Джонатан Голдштейн погиб в авиакатастрофе с женой Ханной и дочерью. Об этом сообщает радиостанция Classic FM.
Их личный самолет, которым супруги управляли самостоятельно, потерпел крушение в швейцарских Альпах по дороге в Италию.
О катастрофе журналистам сообщил находившийся в горах хайкер. Он рассказал, что видел двух людей, которые находились неподалеку от места крушения. Они поспешили к самолету на помощь, но из-за огня не смогли подойти близко.
Позже полиция подтвердила, что все три человека, находившихся на борту, не выжили.
Голдштейн работал с режиссером Мартином Скорсезе над фильмом "Мыс страха". Кроме того, он был основателем собственного агентства Goldstein Music Group. Его жена работала с Лондонским симфоническим оркестром и британским оркестром "Филармония".
0007724
Обсудить 0
ШвейцарияИталияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
РИА
Новости
Телеведущая назвала темнокожего коллегу гориллой
Американская телеведущая сравнила темнокожего коллегу с гориллой
Девушка с бокалом красного вина
Ученые рассказали о неожиданной пользе красного вина
Скорая помощь
Умерла пострадавшая в Турции девочка из России
Лента
новостей
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит
Брижит Макрон ответила на извинения бразильцев за насмешки их президента
Здание Госдумы РФ
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, сломивший 130 воров в законе
Фотография помолвочного кольца, к которому прикреплен маленький бриллиант
Невеста подняла на смех жениха за "жалкое" помолвочное кольцо
Ливанские военные
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
Башня Виктории Вестминстерского дворца в Лондоне
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
Корабль измерительного комплекса Маршал Крылов
Флот контроля. Россия из океана сможет отслеживать пуски американских ракет
Эммануил Виторган во время творческой встречи в Москве
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Опубликовано видео маневров воздушного боя пилотажных групп ВКС
Опубликовано видео маневров воздушного боя пилотажных групп ВКС
Елена Зарипова
СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены
Кадр из фильма Любовь и голуби
Российские телезрители назвали лучшие отечественные фильмы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:39Эрдоган и Трамп обсудили предотвращение гуманитарного кризиса в Идлибе
00:37Американская телеведущая погибла при попытке побить рекорд скорости
00:35Киселев рассказал, кому публика отдала предпочтения на Rap Koktebel
00:35СП указала на коррупционные риски во Внуковской таможне в 2017 году
00:33В Испании туристам предлагают испытать на себе условия жизни на Марсе
00:32Росстат оплатил создание несуществующего приложения в App Store
00:30Счетная палата встревожена ростом платы за проводное радио в России
00:26Космическое командование США начинает свою работу
00:07В Совфеде рассказали о планах сотрудничества с Турцией по Сирии
23:58Группа "активистов" попыталась сорвать спектакль в Театре.doc
23:45Федотов посетил в СИЗО Шестуна, который держит голодовку уже почти полгода
23:42В заброшенном доме в Донецкой области нашли два гранатомета
23:34В Бангкоке собака придумала хитрый способ просить еду и стала звездой Сети
23:24В Госдепе рассказали об опасениях в отношении России перед выборами в США
23:19Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
23:12Россия и Уругвай подпишут соглашение по борьбе с наркотрафиком
23:12Мужчину, стрелявшего на детской площадке в Петербурге, арестовали
23:08Йеменские сепаратисты заявили о контроле над большей частью провинции Аден
23:08"Обвинения надо снять": как в мире отреагировали на освобождение Вышинского
23:07Бывший ополченец ЛНР обвинил СБУ в угрозах его матери и сестре
Лента новостейМолния