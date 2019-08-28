Работавший со Скорсезе композитор разбился на самолете вместе с семьей

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Британский композитор Джонатан Голдштейн погиб в авиакатастрофе с женой Ханной и дочерью. Об этом сообщает радиостанция Британский композитор Джонатан Голдштейн погиб в авиакатастрофе с женой Ханной и дочерью. Об этом сообщает радиостанция Classic FM

Их личный самолет, которым супруги управляли самостоятельно, потерпел крушение в швейцарских Альпах по дороге в Италию.

О катастрофе журналистам сообщил находившийся в горах хайкер. Он рассказал, что видел двух людей, которые находились неподалеку от места крушения. Они поспешили к самолету на помощь, но из-за огня не смогли подойти близко.

#crashsimplon - 10h20 - accident d'un petit avion au-dessus du col du Simplon, intervention en cours, infos suivront. pic.twitter.com/1E4MrgzYU3 — Police Valais (@PoliceValais) August 25, 2019

Позже полиция подтвердила, что все три человека, находившихся на борту, не выжили.