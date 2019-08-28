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РИА Новости

Прокуратура начала проверку в лагере на Кубани после жалоб на условия труда

18:17 28.08.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Прокуратура начала проверку в трудовом лагере в Темрюкском районе Краснодарского края, где подростки пожаловались на тяжелые условия труда, сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства региона.
Ряд СМИ во вторник сообщили об инциденте в анапском трудовом лагере "Уралочка". Сообщалось, что, приехав в лагерь отдохнуть и подзаработать, подростки столкнулись с перегрузками, психологическим давлением и рукоприкладством начальства. Со ссылкой на родителей сообщалось, что от детей требовали отрабатывать по 18 часов в день, некоторым угрожали, а одного из них якобы ударил муж директора. Позднее в администрации Анапы уточнили, что СМИ ошиблись, отметив, что речь идет о лагере в Темрюкском районе. В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили о начале полицейской проверки, по результатам которой материалы были направлены отдел по надзору и контролю по охране труда.
"Прокуратура Темрюкского района по поручению прокуратуры Краснодарского края проверяет сведения, опубликованные в средствах массовой информации", - сообщили агентству в пресс-службе надзорного ведомства.
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