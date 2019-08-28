Глава Мордовии ожидает высоких позиций региона среди образовательных систем

Глава Республики Мордовия Владимир Волков во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Мордовия должна войти в десятку лучших региональных систем образования в стране, заявил глава республики Владимир Волков на Республиканском образовательном форуме.

"Перед республикой стоят амбициозные задачи - войти в десятку лучших региональных образовательных систем России. Достичь поставленных целей вполне возможно, поскольку в республике есть образовательные учреждения, в разные годы входившие в рейтинг ТОП-500 лучших школ России. Кроме того, в рейтинг лучших сельских школ страны входили некоторые школы 11 районов Мордовии", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Волкова.

По его словам, этому будет способствовать федеральный проект "Современная школа", предполагающий строительство новых школ, обновление материально-технической базы, внедрение новых программ и методик.

"Второго сентября откроются две новые школы в Краснослободске и в поселке Умёт Зубово-Полянского района. До конца следующего года построим еще две школы в селах Дракино и Аксеново. И до 2024 республика ежегодно будет строить минимум по одной школе", - заверил глава Мордовии.

Волков подчеркнул, что в рамках нацпроекта на базе 27 сельских школ будут созданы центры цифрового и гуманитарного профиля - "Точки роста".

"Такие центры за три года должны открыться в каждой второй сельской школе. Проект направлен на модернизацию таких предметов, как технология, информатика, ОБЖ, появятся секции для занятия шахматами. В учебных заведениях должна создаваться интерактивно-инновационная образовательная среда, к которой в полной мере должны быть готовы педагоги. Надо уважать, принимать интересы наших детей, но обязательно их направлять. Необходимо перестраиваться самим, не бояться учиться", - добавил глава Мордовии.