В Челябинской области дети войны будут получать пособие

ЧЕЛЯБИНСК, 28 авг – РИА Новости. Все без исключения дети погибших участников Великой Отечественной войны в Челябинской области будут получать ежемесячное денежное пособие в размере 500 рублей, всего на выплаты могут рассчитывать около 40 тысяч человек, сообщил глава региона Алексей Текслер.

"У нас достаточно много детей войны – почти 40 тысяч человек. И так была организована выплата этой категории, что не все могли ей воспользоваться. Все, у кого были какие-либо льготы, получить ее не могли, и люди обращались с этим вопросом. И, действительно, принято решение, что мы сегодня внесем в законодательное собрание региона законопроект, чтобы все без исключения дети войны могли получать по 500 рублей ежемесячно", - сказал Текслер на пресс-конференции.

Он добавил, что это возврат справедливости. "Мне даже рассказывали, что в одной семье кто-то получал, кто-то не получал. И это всегда было яблоком раздора. Мне кажется, это неправильно", - пояснил он.

По словам первого замгубернатора региона Ирины Гехт, у данной категории – дети погибших участников Великой Отечественной войны – ранее не было ежемесячной денежной выплаты, только к памятной дате - 22 июня - они получали 500 рублей, но выплаты получали не все. "Принято решение, что это пособие в размере 500 рублей будет выплачиваться ежемесячно всем. Теперь это будет не единовременная денежная выплата, а социальное пособие", - сказала она журналистам.

Министр социальных отношений региона Татьяна Никитина в свою очередь пояснила, что к детям погибших участников Великой Отечественной войны относятся граждане, которые на дату гибели отца или матери не достигли 18-летнего возраста. "К числу лиц, приравненных к детям погибших защитников Отечества, также относятся дети участников войн с Финляндией и Японией", - цитирует пресс-служба министерства слова Никитиной.