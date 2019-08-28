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РИА Новости
Челябинская область

В Челябинской области дети войны будут получать пособие

17:53 28.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Алексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧЕЛЯБИНСК, 28 авг – РИА Новости. Все без исключения дети погибших участников Великой Отечественной войны в Челябинской области будут получать ежемесячное денежное пособие в размере 500 рублей, всего на выплаты могут рассчитывать около 40 тысяч человек, сообщил глава региона Алексей Текслер.
"У нас достаточно много детей войны – почти 40 тысяч человек. И так была организована выплата этой категории, что не все могли ей воспользоваться. Все, у кого были какие-либо льготы, получить ее не могли, и люди обращались с этим вопросом. И, действительно, принято решение, что мы сегодня внесем в законодательное собрание региона законопроект, чтобы все без исключения дети войны могли получать по 500 рублей ежемесячно", - сказал Текслер на пресс-конференции.
Он добавил, что это возврат справедливости. "Мне даже рассказывали, что в одной семье кто-то получал, кто-то не получал. И это всегда было яблоком раздора. Мне кажется, это неправильно", - пояснил он.
По словам первого замгубернатора региона Ирины Гехт, у данной категории – дети погибших участников Великой Отечественной войны – ранее не было ежемесячной денежной выплаты, только к памятной дате - 22 июня - они получали 500 рублей, но выплаты получали не все. "Принято решение, что это пособие в размере 500 рублей будет выплачиваться ежемесячно всем. Теперь это будет не единовременная денежная выплата, а социальное пособие", - сказала она журналистам.
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Министр социальных отношений региона Татьяна Никитина в свою очередь пояснила, что к детям погибших участников Великой Отечественной войны относятся граждане, которые на дату гибели отца или матери не достигли 18-летнего возраста. "К числу лиц, приравненных к детям погибших защитников Отечества, также относятся дети участников войн с Финляндией и Японией", - цитирует пресс-служба министерства слова Никитиной.
По данным минсоцразвития, по проекту закона, который будет рассмотрен в четверг на заседании заксобрания области, в случае принятия закона социальное пособие в размере 500 рублей будет выплачивать ежемесячно, начиная с октября 2019 года, всем гражданам, имеющим соответствующий статус. По данным министерства, таких в регионе 29,13 тысячи человек. По предварительным подсчетам, на выплату пособия дополнительно потребуется около 41 миллиона рублей.
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