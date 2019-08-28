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РИА Новости

Круглый стол о теологии в системе образования

17:49 28.08.2019 (обновлено: 17:50 28.08.2019)
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3 сентября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Теология в системе образования: путь к формированию личности".
Участники:
- президент Научно-образовательной теологической ассоциации, председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия митрополит Волоколамский ИЛАРИОН;
- ректор МГЛУ Ирина КРАЕВА;
- ректор МАрхИ Дмитрий ШВИДКОВСКИЙ;
- ректор МПГУ Алексей ЛУБКОВ;
- ректор РГПУ им. А.И. Герцена Сергей БОГДАНОВ.

Участники мероприятия обсудят место теологии в системе образования, а также ее роль в формировании профессиональной культуры и личности гражданина.

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