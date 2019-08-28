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РИА Новости

Демпартия Италии поддержала кандидатуру Конте на пост премьера

17:46 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДжузеппе Конте
Джузеппе Конте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Джузеппе Конте . Архивное фото
РИМ, 28 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Демократическая партия Италии приняла предложение "Движения 5 звезд" выдвинуть кандидатуру ушедшего ранее в отставку премьер-министра Джузеппе Конте на пост главы правительства страны, заявил ее лидер Никола Дзингаретти.
"Мы выразили президенту поддержку попытке дать жизнь новому правительству с новым большинством. Мы передали, что приняли предложение "Движения" указать имя премьера, о котором нам сообщалось в последние дни", - сказал он по окончании консультаций у президента Италии Серджо Маттареллы.
Кандидатура Конте являлась одним из условий, на которых "Движение 5 звезд", обладающее относительным большинством в итальянском парламенте, вело переговоры о создании новой коалиции с оппозиционной Демократической партией.
Согласно конституции Италии, именно президент республики назначает премьер-министра, а по его предложению - министров.
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Маттарелла в среду ведет решающие консультации по выходу из правительственного кризиса, по завершении которого может объявить о вручении мандата на формирование нового правительства страны.
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Джузеппе КонтеСерджо МаттареллаРимИталияВ мире
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