Демпартия Италии поддержала кандидатуру Конте на пост премьера

РИМ, 28 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Демократическая партия Италии приняла предложение "Движения 5 звезд" выдвинуть кандидатуру ушедшего ранее в отставку премьер-министра Джузеппе Конте на пост главы правительства страны, заявил ее лидер Никола Дзингаретти.

"Мы выразили президенту поддержку попытке дать жизнь новому правительству с новым большинством. Мы передали, что приняли предложение "Движения" указать имя премьера, о котором нам сообщалось в последние дни", - сказал он по окончании консультаций у президента Италии Серджо Маттареллы.

Кандидатура Конте являлась одним из условий, на которых "Движение 5 звезд", обладающее относительным большинством в итальянском парламенте, вело переговоры о создании новой коалиции с оппозиционной Демократической партией.

Согласно конституции Италии, именно президент республики назначает премьер-министра, а по его предложению - министров.