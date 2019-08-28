США откроют в Колумбии временное представительство по делам Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. США открывают "временный дипломатический офис" по делам Венесуэлы в столице Колумбии, сообщил госдепартамент США в среду.

"Госдепартамент США объявляет об открытии офиса по делам Венесуэлы, руководить им будет поверенный в делах Джеймс Стори", - говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном пресс-службой ведомства.

Новый офис будет расположен в столице Колумбии Боготе.

Представительство будет служить в качестве "временного представительства США в Венесуэле" и "вести работу по восстановлению демократии и конституционного порядка в этой стране, (на благо) безопасности и благополучия венесуэльцев", отмечается в заявлении госсекретаря США.