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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

США откроют в Колумбии временное представительство по делам Венесуэлы

17:44 28.08.2019
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© Flickr / Tijs ZwinkelsВид на Боготу
Вид на Боготу
© Flickr / Tijs Zwinkels
Вид на Боготу. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. США открывают "временный дипломатический офис" по делам Венесуэлы в столице Колумбии, сообщил госдепартамент США в среду.
"Госдепартамент США объявляет об открытии офиса по делам Венесуэлы, руководить им будет поверенный в делах Джеймс Стори", - говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, распространенном пресс-службой ведомства.
Новый офис будет расположен в столице Колумбии Боготе.
Представительство будет служить в качестве "временного представительства США в Венесуэле" и "вести работу по восстановлению демократии и конституционного порядка в этой стране, (на благо) безопасности и благополучия венесуэльцев", отмечается в заявлении госсекретаря США.
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21 августа, 17:06РИА Новости
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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков лидер оппозиции Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США, в том числе Бразилия, заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМайк ПомпеоНиколас МадуроГосударственный департамент СШАВенесуэлаСШАКолумбияВ мире
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