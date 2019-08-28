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РИА Новости

Путин одобрил договор с Индонезией о выдаче преступников

17:41 28.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил подписание договора между РФ и Индонезией о выдаче, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение правительства РФ о подписании Договора между РФ и Республикой Индонезиец о выдаче", - говорится в документе.
Минюсту РФ по достижении договоренности с индонезийской стороной поручено подписать договор от имени России, разрешив вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.
Согласно статье 1 проекта договора, опубликованного ранее на официальном интернет-портале правовой информации, "стороны обязуются в соответствии с положениями настоящего Договора выдавать по запросу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны и разыскиваемых запрашивающей стороной в целях уголовного преследования или исполнения приговора".
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Владимир ПутинРоссияИндонезияОбществоПолитика
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