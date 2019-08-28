Путин одобрил договор с Индонезией о выдаче преступников

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил подписание договора между РФ и Индонезией о выдаче, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о подписании Договора между РФ и Республикой Индонезиец о выдаче", - говорится в документе.

Минюсту РФ по достижении договоренности с индонезийской стороной поручено подписать договор от имени России, разрешив вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.