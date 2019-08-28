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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

Посетители павильона Якутии на выставке ВЭФ смогут выиграть бриллианты

17:27 28.08.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчастник экономического форума на острове Русский во Владивостоке
Участник экономического форума на острове Русский во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 28 авг – РИА Новости. Посетители павильона Якутии на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках V Восточного экономического форума смогут выиграть бриллианты, сообщается на сайте форума.
Как отмечают организаторы форума, павильон "Сделано в Якутии" будет выполнен в форме овала. На его фасадах будут изображены орнаменты и символы народов Якутии, олицетворяющие красоту, самобытность и яркость республики.
Интерактивные стенды внутри павильона представят инвестиционные и инновационные проекты, реализуемые на территории региона – строительство моста через реку Лена, создание современного речного флота для внутренних водных путей (АО "Жатайская судоверфь") и другие. Помимо этого, будет организована выставка продукции резидентов первого на Дальнем Востоке IТ-парка.
Другим акцентом экспозиции станет продвижение эксклюзивных туристских брендов. В VR-зоне павильона гости смогут совершить виртуальное путешествие по самому большому региону страны, посмотреть виды на реку Лена и посетить фестиваль "Зима начинается с Якутии".

"Кроме того, посетителям предложат познакомиться с лучшими образцами народно-художественных промыслов из мамонтовой кости, являющимися эксклюзивным брендом Якутии. Также гостей ждет сюрприз – розыгрыш настоящих якутских бриллиантов, в котором сможет принять участие абсолютно каждый посетитель павильона", - говорится в сообщении.

С 3 по 6 сентября увидеть экспозицию Якутии смогут гости и участники ВЭФ. Седьмого сентября на выставке запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, а 8 сентября она будет открыта для всех желающих.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером V Восточного экономического форума.
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