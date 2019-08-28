Анжелика Варум поддержала Лолиту Милявскую после развода

"Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребенка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите! Смотреть на руины, которые вы после себя оставляете, невыносимо. А каждый раз собирать кирпичик за кирпичиком и восстанавливать этот храм нерастраченной любви адски сложно", - написала Варум.

Певица отметила, что знакома с Лолитой 25 лет и считает ее человеком "с болезненным чувством справедливости и безусловным доверием".