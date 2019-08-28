Анжелика Варум поддержала Лолиту Милявскую после развода

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Анжелика Варум опубликовала в инстаграме трогательный пост, в котором поддержала свою подругу Лолиту Милявскую, недавно пережившую развод.
"Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребенка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите! Смотреть на руины, которые вы после себя оставляете, невыносимо. А каждый раз собирать кирпичик за кирпичиком и восстанавливать этот храм нерастраченной любви адски сложно", - написала Варум.
Певица отметила, что знакома с Лолитой 25 лет и считает ее человеком "с болезненным чувством справедливости и безусловным доверием".
Певица отметила, что знакома с Лолитой 25 лет и считает ее человеком "с болезненным чувством справедливости и безусловным доверием".
Российская певица Лолита Милявская в июле рассказала в инстаграме, что рассталась с мужем, спортсменом Дмитрием Ивановым после 12 лет брака.