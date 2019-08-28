Полиция задержала более 30 человек, избивших съемочную группу "112.Украина"

"Я сейчас нахожусь на месте происшествия. Сюда по тревоге было собрано два территориальных подразделения полиции, Золочевский и Дергачевский. Сейчас 30 человек, которые были участниками этой конфликтной ситуации, работниками полиции задержаны и доставляются в территориальный участок полиции для выяснения всех обстоятельств", - сказала Калмыкова в эфире телеканала "112 Украина" в среду.