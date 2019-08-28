Полиция задержала более 30 человек, избивших съемочную группу "112.Украина"

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Сотрудники МВД Украины задержали более 30 человек, которые избили съемочную группу телеканала "112.Украина" в Харьковской области, заявила замглавы Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова.
В среду неизвестные напали на съемочную группу телеканала "112.Украина", которая снимала сюжет о хищении леса в населенном пункте Золочев Харьковской области.
"Я сейчас нахожусь на месте происшествия. Сюда по тревоге было собрано два территориальных подразделения полиции, Золочевский и Дергачевский. Сейчас 30 человек, которые были участниками этой конфликтной ситуации, работниками полиции задержаны и доставляются в территориальный участок полиции для выяснения всех обстоятельств", - сказала Калмыкова в эфире телеканала "112 Украина" в среду.
По ее словам, сотрудники МВД занимаются установлением личностей правонарушителей.
"Мы будем разбираться в ситуации, чтобы квалифицировать событие или по уголовному, или по административному кодексу. Предварительно планируется квалификация по статье 296 ("Хулиганство"), - добавила замглавы Нацполиции в Харьковской области Оксана Калмыкова.
Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.